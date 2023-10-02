يد - الطيار ضمن فريق الجولة السابعة من الدوري الألماني

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 14:14

كتب : FilGoal

محمد عصام الطيار يتألق أمام الاتحاد الروسي

اختير محمد عصام الطيار حارس بالنجين فايلشتيتن كأفضل حارس ضمن فريق الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة اليد.

تألق الطيار في مباراة الجولة السابعة أمام راين نكار لوفن رغم خسارة فريقه بنتيجة 21-25.

وتصدى حارس منتخب مصر لـ5 رميات جزاء ضمن 14 تصديا خلال المباراة.

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وتلقى بالنجين فايلشتيتن الخسارة الرابعة هذا الموسم من أصل 7 مباريات.

فقد حقق الفريق فوزين فقط، فيما تعادل في مباراة.

ويحتل بالنجين فايلشتيتن المركز الـ14 في الدوري الألماني من أصل 18 فريقا.

فيما يتصدر جدول المسابقة فريق ميلسونجين الذي يدربه الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر السابق، بـ7 انتصارات في 7 مباريات.

يذكر أن الطيار أتم انتقاله لفريق بالنجين فايلشتيتن الصاعد حديثا للدوري الممتاز الألماني خلال الصيف.

الطيار كان يلعب في صفوف لايبزيج لكنه قرر الانضمام لبالنجين فايلشتيتن.

البالغ من العمر 27 عاما لعب في صفوف لايبزيج منذ يناير 2022 قادما من الأهلي.

محمد عصام الطيار بالنجين فايلشتيتن
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