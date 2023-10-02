فيتوريا: مصممون على تحقيق إنجاز دولي لمنتخب مصر.. ونأمل أن تبتعد الإصابات عنا

شدد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر على أن فريقه مصر على التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

قال فيتوريا في حوار مع شبكة بي إن سبورتس: "أشعر في حديثي مع اللاعبين برغبتهم في تحقيق تاريخ لمصر وإثراء مسيرتهم الاحترافية بلقب دولي ولذلك هم متحمسين جدا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية".

وتابع "سنحاول صناعة مزيج بين لاعبين جدد وآخرين ليسوا جددا تماما وكما قلت من الضروري أن نكون محظوظين بعدم تواجد إصابات قوية تؤثر على الفريق كما حدث في جميع المعسكرات السابقة ولذلك نأمل ألا نتعرض لنفس الظروف في كأس الأمم الإفريقية".

وأجرى فيتوريا حوارا مع شبكة بي إن سبورتس سيتم إذاعته بشكل كامل خلال الأسبوع الحالي.

وضمن منتخب مصر التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار خلال شهر يناير المقبل.

وحقق منتخب مصر الفوز في جميع المباريات منذ تولي روي فيتوريا مسؤولية تدريبه إلا في ودية ضد تونس.