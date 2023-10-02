بيلد: راؤول يرفض تدريب شالكه

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 13:42

كتب : FilGoal

راؤول جونزاليس

رفض راؤول مهاجم ريال مدريد وشالكه السابق عرضا من شالكه ليصبح المدير الفني الجديد للفريق، وفقا لصحيفة بيلد.

وأفادت بيلد أن راؤول كان ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق، وأن إدارة النادي تواصلت مع مهاجم إسبانيا السابق.

وأوضح التقرير أن راؤول المدير الفني الحالي لأكاديمية ريال مدريد (كاستيا) يعتقد أن هذا ليس الوقت المناسب لتولي مسؤولية تدريب النادي الألماني.

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البالغ من العمر 47 عامًا يرغب في خوض تجربة جديدة لكنه لا يرى فرصة تدريب شالكه مناسبة، حسب التقرير.

ولعب راؤول 97 مباراة مع شالكه وسجل 40 هدفا، وفاز معه بكأس ألمانيا وكأس السوبر.

ويبحث شالكه عن بديل لتوماس ريس الذي أقيل من منصبه كمدير فني للفريق الأسبوع الماضي.

سوء النتائج جعل شالكه يتراجع للمركز 16 في دوري الدرجة الثانية الألماني.

راؤول شالكه ريال مدريد
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