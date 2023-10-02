الرياضية: مناقشة زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي إلى 10 بدلا من 8

يجتمع مسؤولو الكرة السعودية يوم الاثنين لمناقشة زيادة عدد اللاعبين الأجانب في أندية الدوري السعودي الموسم المقبل إلى 10 بدلا من 8، حسبما ذكرت جريدة الرياضية السعودية.

كل أندية الدوري السعودي يمكنها ضم 10 لاعبين أجانب وهو الحد الأعلى المعمول به حاليا ولكن لا يضم إلى قائمة المباريات سوى 8 لاعبين.

وأوضح التقرير أن الاجتماع سيكون بين ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإبراهيم القاسم الأمين العام، وسعد اللذيذ الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، وناصر لارجيت المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم وممثل من لجنة المسابقات.

وأشار التقرير إلى أن مناقشات اجتماع يوم الاثنين ستكون بمثابة خطوة أولى للسير نحو قرار اعتماد زيادة اللاعبين الأجانب، بعد مروره بعدة مراحل للدراسة والحصول على مرئيات بعض الجهات التي لها صلة بالقرار.

بعد ذلك سيتم رفع الأمر إلى مجلس الإدارة من أجل الاعتماد للتطبيق الموسم المقبل.

وكان ياسر المسحل قد قال في تصريحات إعلامية الشهر الماضي إن الاتحاد السعودي يدرس زيادة اللاعبين الأجانب إلى 9 أو 10، بعد مشاورة الأطراف المعنية بشكل متعمق.

وضم الدوري السعودي هذا الموسم العديد من الأجانب، الذين لعبوا في أندية الصف الأول في أوروبا بالمواسم الأخيرة.

وذلك بعدما انضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية، منتصف الموسم الماضي.

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