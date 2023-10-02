بسبب رفض تواجد الجماهير.. مجلس إدارة أسوان يعلن امتناعه عن حضور مباراة النجوم

أعلن مجلس إدارة نادي أسوان امتناعه عن حضور مباراة فريقه ضد النجوم.

ويلتقي أسوان مساء اليوم الإثنين مع النجوم في الجولة الثانية من دوري المحترفين المصري.

ويأتي قرار مجلس الإدارة بالامتناع عن حضور المباراة لرفض الجهات المسؤولة عن تنظيم المباراة لحضور الجماهير.

وأشار النادي إلى أن المباراة الأولى للفريق ضد بتروجت شهدت حضور جماهير بتروجت بشكل طبيعي ولذلك طلب أسوان حضور جماهيره مع التعهد بتحمل مسؤوليتهم بالكامل ولكن طلبه قوبل بالرفض بدون إبداء أسباب.

ويهيب مجلس إدارة أسوان كافة الجهات المسؤولة عن حضور الجماهير بضرورة التعاون والتجاوب وتقدير دور ورسالة الأندية ودعم جماهيرها بحضور مباريات كرة القدم.

وخسر أسوان مباراة الجولة الأولى من بتروجت خارج ملعبه بهدفين دون مقابل.