طرح تذاكر يورو 2024 قبل شهرين من القرعة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 12:15

كتب : FilGoal

يورو 2024

يطرح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الدفعة الأولى من تذاكر بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال ساعات.

وأوضح يويفا يوم الاثنين أن عملية بيع التذاكر ستبدأ يوم الثلاثاء بطرح الدفعة الأولى.

الدفعة الأولى للبيع تتكون من 1.2 مليون تذكرة.

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وتستمر المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر إلى 26 أكتوبر الجاري.

أسعار التذاكر تراوحت بين 30 يورو و2000 يورو.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من بيع التذاكر بعد القرعة التي تقام مراسمها يوم 2 ديسمبر المقبل في هامبورج.

إجمالي التذاكر سيبلغ 2.2 مليون تذكرة للعدد الإجمالي من المباريات وهو 51 مباراة.

وتنطلق البطولة 14 يونيو المقبل وحتى 14 يوليو 2024 وتضم 24 منتخبا أوروبيا.

وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 14 يونيو 2024.

والنهائي في الملعب الأولمبي في برلين يوم 14 يوليو 2024.

وتقام مباريات البطولة على 10 ملاعب مختلفة في مدن برلين وهامبورج ولايبزج ودورتموند ودسولدورف وفرانكفورت وكولون وجلسنكرشن وميونيخ وشتوتجارت.

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وستقام مباريات كل مجموعة في مجموعتين مختلفتين من الملاعب مما يقلل مسافة السفر بين الفرق والجماهير.

ويفضل وفود الفرق التي تسافر بالقطار أو الحافلة من معسكراتها الأساسية إلى أماكن المباريات خلال مرحلة المجموعات.

وسيحمل يورو 2024 النسخة رقم 17 في تاريخ البطولة.

وستكون تلك المرة الثانية التي ستستضيف فيها ألمانيا البطولة بعد يورو 1988 والتي حقق لقبها منتخب هولندا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

ويعد منتخبا إسبانيا وألمانيا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب لكل منتخب، يليهما إيطاليا وفرنسا برصيد لقبين لكل منتخب.

فيما حققت روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا والدنمارك واليونان اللقب مرة وحيدة.

يورو 2024 ألمانيا
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