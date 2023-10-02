هشام نصر يتحدث عن علاقة الزمالك و الأهلي المستقبلية.. وموقف زيزو وفتوح من الاستمرار

شدد هشام نصر المرشح على مقعد نائب رئيس نادي الزمالك على أن هدفه الأساسي حال تولي المنصب هو الانتهاء من إنشاء فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، كما وعد الجماهير بظهور الفريق بشكل مختلف في الموسم المقبل.

وقال نصر عبر قناة صدى البلد: "سبق وأن عملت مع حسين لبيب في تنظيم كأس العالم لكرة اليد والذي ذكر في التاريخ أن مصر تمكنت من تنظيمه أثناء انتشار فيروس كورونا، وكنت أفكر في الترشح لرئاسة النادي لولا ترشح حسين لبيب لذلك قررت الترشح على منصب نائب الرئيس".

واستمر "الانتخابات المقبلة مختلفة عن الانتخابات الماضية التي لم تكن عادلة وتغيرت الظروف بشكل كبير لعدم تواجد الكثير من السلبيات وأهمها عدم وجود صلاحيات لشخص عن آخر".

وتابع "الأفضل أن تختار القائمة الموحدة لأننا كمجموعة بدأنا في دراسة جميع مشكلات الزمالك منذ فترة وكل شخص من أعضاء القائمة له دور خاص".

وشدد "قناة الزمالك هي قناته بالاسم فقط ولكن أنا حزين على المحتوى الذي يقدم، من المفترض أن تكون تلك القناة هي أحد الموارد المالية للنادي وليست فقط عامل آخر للصرف، والقناة لا تحتوي على أي إعلان ولم تحصل على حقوق بث أي بطولة حتى".

وواصل "الجماهير ليس لديهم حق التصويت ولكن لديهم القوة في التأثير على اختيارات الجمعية العمومية".

وكشف "هدفي الأساسي هو افتتاح فرع 6 أكتوبر ولو بشكل جزئي خلال وقت قصير عن طريق افتتاح الملاعب المفتوحة والمطاعم وحمامات سباحة وما علمته هو وجود مستثمر جاهز للمشاركة في إنشاء الفرع".

وأضاف "رأيت أكثر من تصميم للفرع الجديد تم تقديمهم في أوقات سابقة لكن أرى أنها لا تخدم الغرض المطلوب منه، وفي خلال 18 شهرا سنفتتح المرحلة الأولى من الفرع وهي التي تمثل ثلث مساحة الأرض".

وأردف "علاقتنا مع الأهلي حال نجاحنا؟ إن أحسنتم أحسنا وإن عدتم عدنا، نعلم كيفية تكوين علاقات طيبة ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادل لنكون واجهة للرياضة المصرية".

وأكمل "لا نحب موضوع "الكباري" وإخراج اللاعبين خارج مصر ثم التعاقد معهم لأنه تكرر كثيرا خلال الفترة المقبلة وحالة "كهربا" يتم تدريسها في الاتحاد الدولي والجميع يعلم ما حدث والدليل تغريم اللاعب وحالة إمام عاشور مشابهة بطريقة ما، وأعلم أن كان هناك خطأ من إدارة الزمالك في تلك الحالة ولكن يدخل البيت من بابه".

وشدد "مصممون على حصول النادي على غرامة "كهربا" بالكامل ولن نتنازل عن حق النادي بشكل نهائي ومهما طالت مدة الاستئنافات سنحصل على حقوقنا في النهاية".

"كل الشكر لكل شخص يحاول تقديم أي شيء لنادي الزمالك خلال الفترة الحالية ولكن أتمنى أن يستمر ذلك الدعم من الجميع سواء وفقوا في الانتخابات أو لا".

وأتم "أحمد فتوح وزيزو مستمرين مع الزمالك وسيتم حل جميع مشكلاتهم قريبا جدا لأنهم أهم لاعبين في الفريق وسيتم البناء عليهم، وسنعمل على رفع القيد والتدعيم بشكل وقتي في شهر يناير ولكن ندعم الجماهير بالظهور بشكل مختلف تماما في الموسم المقبل".

وتقام انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي.