مواعيد مباريات الإثنين 2 أكتوبر - تشيلسي.. ودوري أبطال آسيا
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 10:28
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تبدأ الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
فولهام × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
لاس بالماس × سيلتا فيجو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
تورينو × هيلاس فيرونا.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.
ساسولو × مونزا.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
فيورنتينا × كالياري.. 9:45 مساء - أو ظبي الرياضية بريميوم 1.
البطولة العربية لكرة السلة
الاتحاد السكندري × اتحاد الجزائر.. 4:30 مساء.
الاتحاد الليبي × الأهلي.. 4:30 مساء.
دوري أبطال إفريقيا
شباب بلوزداد × بو رينجرز.. 10:00 مساء.
دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد
الأهلي × شبيبة كينشاسا.. 8:00 مساء.
دوري أبطال آسيا
أوكمك × القوة الجوية.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
ناساف كاراشي × السد.. 7:00 مساء - 3:00 مساء - بي إن سبورتس AFC
الشارقة × الفيصلي.. 7:00 مساء - 3:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
سباهان × الاتحاد.. 7:00 مساء - 3:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
الدحيل × برسبوليس.. 9:00 مساء - 3:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
النصر × استقلال دوشنبة.. 9:00 مساء - 3:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
دوري المحترفين المصري
مكادي × دكرنس.. 4:00 مساء.
مصر للمقاصة × السكة الحديد.. 4:00 مساء.
بترول أسيوط × بروكسي.. 4:00 مساء.
أسوان × النجوم.. 4:00 مساء.
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