مواعيد مباريات الإثنين 2 أكتوبر - تشيلسي.. ودوري أبطال آسيا

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 10:28

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

تختتم اليوم مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تبدأ الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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فولهام × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

لاس بالماس × سيلتا فيجو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

تورينو × هيلاس فيرونا.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.

ساسولو × مونزا.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

فيورنتينا × كالياري.. 9:45 مساء - أو ظبي الرياضية بريميوم 1.

البطولة العربية لكرة السلة

الاتحاد السكندري × اتحاد الجزائر.. 4:30 مساء.

الاتحاد الليبي × الأهلي.. 4:30 مساء.

دوري أبطال إفريقيا

شباب بلوزداد × بو رينجرز.. 10:00 مساء.

دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد

الأهلي × شبيبة كينشاسا.. 8:00 مساء.

دوري أبطال آسيا

أوكمك × القوة الجوية.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

ناساف كاراشي × السد.. 7:00 مساء - 3:00 مساء - بي إن سبورتس AFC

الشارقة × الفيصلي.. 7:00 مساء - 3:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

سباهان × الاتحاد.. 7:00 مساء - 3:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

الدحيل × برسبوليس.. 9:00 مساء - 3:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

النصر × استقلال دوشنبة.. 9:00 مساء - 3:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

دوري المحترفين المصري

مكادي × دكرنس.. 4:00 مساء.

مصر للمقاصة × السكة الحديد.. 4:00 مساء.

بترول أسيوط × بروكسي.. 4:00 مساء.

أسوان × النجوم.. 4:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

دوري أبطال آسيا تشيلي الدوري الإنجليزي
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