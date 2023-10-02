روما يستعيد توازنه بثنائية أمام فروسينوني في مباراة سقوط الحكم

استعاد روما توازنه مجددا وحقق فوزا على فروسينوني بنتيجة 2-0 في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

فوز هو الثاني لذئاب العاصمة الإيطالية بعدما سحق إمبولي في الجولة الرابعة بسباعية دون رد، ثم تعادل وخسر بعدها.

وتقدم روما في الدقيقة 21 عن طريق روميلو لوكاكو الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ورواغ ثنائي دفاع الخصم وسدد كرة أرضية قوية.

وفي الدقيقة 83 حوّل لورينزو بيليجريني ركلة حرة مباشرة نفذها باولو ديبالا في الشباك.

نهاية المباراة بفوز روما على فروزينوني بنتيجة 2-0 وصعود ذئاب العاصمة إلى المركز الـ12 في الكالتشيو مؤقتاً شاهد هدفي المباراة ⚽️📽️#روما_فروزينوني#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/brJA9xFLYi — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 1, 2023

ووصل روما للمركز الـ 12 برصيد 8 نقاط بشكل مؤقت قبل نهاية الجولة غدا الإثنين.

فيما ظل فروسينوني في المركز العاشر برصيد 9 نقاط أيضا بشكل مؤقت.

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء شهدت سقوط حكم اللقاء وتدخل الطاقم الطبي لروما لعلاجه عضليا ومن ثم تواصل اللقاء وانتهى بفوز الذئاب.