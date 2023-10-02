روما يستعيد توازنه بثنائية أمام فروسينوني في مباراة سقوط الحكم

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 00:39

كتب : FilGoal

لورينزو بيليجريني

استعاد روما توازنه مجددا وحقق فوزا على فروسينوني بنتيجة 2-0 في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

فوز هو الثاني لذئاب العاصمة الإيطالية بعدما سحق إمبولي في الجولة الرابعة بسباعية دون رد، ثم تعادل وخسر بعدها.

وتقدم روما في الدقيقة 21 عن طريق روميلو لوكاكو الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ورواغ ثنائي دفاع الخصم وسدد كرة أرضية قوية.

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وفي الدقيقة 83 حوّل لورينزو بيليجريني ركلة حرة مباشرة نفذها باولو ديبالا في الشباك.

ووصل روما للمركز الـ 12 برصيد 8 نقاط بشكل مؤقت قبل نهاية الجولة غدا الإثنين.

فيما ظل فروسينوني في المركز العاشر برصيد 9 نقاط أيضا بشكل مؤقت.

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء شهدت سقوط حكم اللقاء وتدخل الطاقم الطبي لروما لعلاجه عضليا ومن ثم تواصل اللقاء وانتهى بفوز الذئاب.

روما الدوري الإيطالي فروسينوني
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