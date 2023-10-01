عامر حسين: لن يتم إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 23:38

كتب : FilGoal

أمين عمر - الزمالك ضد المقاولون العرب

كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات عن عدم وجود أي خطأ يتيح إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

وقال عامر حسين عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إعادة المباراة يكون في حالة واحدة فقط وهو خطأ في تطبيق القانون يعترف به الحكم وتقرير أمين عمر لا يوجد به أي شيء يستدعي إعادة مباراة الزمالك والمقاولون".

وأضاف "العقوبة على مترجم أوسوريو بناء على تقرير حكم مباراة المقاولون".

وأكمل "عامل ملابس الإسماعيلي المتواجد على مقاعد البدلاء ذهب بعد الهدف إلى دكة الاتحاد السكندري ورقص أمامهم واستفزهم ولذلك تم إيقافه لنهاية الموسم خاصة أن نفس الشخص تم إيقافه الموسم الماضي".

وأردف "لا يوجد تداخل بين مواعيد السوبر المصري وكأس العالم للأندية ووضعنا التوقيت خلال الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر بناء على احتمال وصول الأهلي إلى أبعد نقطة في المونديال".

وأوضح "لائحة السوبر واضحة ولا يمكن إقامة مباراة فاصلة بين إنبي ومودرن فيوتشر لتحديد رابع المشاركين في البطولة".

واستمر في تصريحاته "بعد مباراة الأهلي وإنبي سوف نحدد موعد نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023".

وأتم "بطولة كأس الرابطة ستقام بنظام المجموعات خلال فترة توقف الدوري أثناء كأس الأمم الإفريقية".

عامر حسين الزمالك المقاولون العرب
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