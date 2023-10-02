حجر عثرة.. طرد مصطفى محمد في خسارة نانت أمام رين

في مباراة سيئة على كافة الأصعدة، خسر نانت أمام رين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

شهدت المباراة طرد مصطفى محمد مهاجم نانت بإنذارين في نفس اللعبة، حيث ارتكب مخالفة تلقى بسببها الإنذار الأول، ثم نال الثاني للاعتراض في الدقيقة 77.

البداية أتت بركلة جزاء لصالح رين ضد المدافع صامويل موتوسامي، حولها بنجامين بوريجو لهدف في الدقيقة 5.

التعادل أتى بواسطة بيدرو شيريفيلا في الدقيقة 45 بعد متابعة لتسديدة ارتدت من الحارس ستيف مانداندا.

ساءت الأمور بهدف رين الثاني الذي سجله ديزير دو في الدقيقة 75 بعد تمريرة من أدريو تروفيرو.

وازدادت الأمور سوءا بطرد مصطفى محمد بعد دقيقتين من الهدف.

وفي الدقيقة 96 سجل البديل أرنو كاليموندو الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وكان مصطفى محمد قد وصل إلى هدفه الخامس مع نانت في الدوري الفرنسي منذ بداية الموسم.

وأصبح المهاجم المصري أول لاعب من نانت يسجل خمسة أهداف في أول 6 جولات بالدوري الفرنسي منذ جافي ندورام في موسم 1995/1996.

ولكن أتى الطرد والإيقاف في المباراة المقبلة، ليعرقلا الانطلاقة المميزة لمهاجم الزمالك السابق في الموسم الجديد.

الخسارة تركت نانت في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، وهي الخسارة الثالثة للفريق هذا الموسم.

فيما رفع رين رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس.