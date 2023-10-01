بسبب "إدارة ريكارد السيئة لميسي".. كيف سيحافظ تشافي على لامين جمال

" يجب أن نأخذ إدارة فرانك ريكارد مع ليونيل ميسي كمثال، ميسي تعرض لإصابات في بدايته، لذلك يجب أن نكون حذرين مع لامين جمال، هو يبذل قصارى جهده ولهذا أقول إن يجب علينا حمايته لأن لديه موهبة عظيمة جدا فيراوغ بسهولة في المواجهات الثنائية، يجب أن نطوره مثل ما حدث مع ميسي وديمبيلي".. كلمات تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إشبيلية الماضية.

لامين جمال النادي : برشلونة ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي برشلونة

ماذا فعل ريكارد مع ميسي في بداية مشواره الكروي عام 2004 مع البلاوجرانا، وكيف سيحافظ تشافي على لامين جمال؟

FilGoal.com يستعرض معكم ماذا حدث لميسي وكيف سيتعامل تشافي لعدم ارتكاب نفس أخطاء ريكارد مع ميسي كما قال؟

عادات ميسي في برشلونة

صعّد ريكارد ميسي في موسم 2004-2005 وشارك كبديل لديكو في أول مباراة له أمام إسبانيول بعمر 17.

واكتشف ريكارد بعض العادات السيئة لميسي في بداية مشاركته مع الفريق الأول، ولكن لم يهتم لها وكان يرى أنها أشياء طبيعية فلم يطلب من ميسي تغييرها.

كان ميسي مرتبطا ببلده الأرجنتين وبكل ما يربطه بها من طعام ولهجة، فذكر هيرنان كاسياري الكاتب الأرجنتيني أن ميسي حافظ على لهجته الأرجنتينية ولم يتحدث باللهجة الكتالونية.

ومن ضمن الروابط التي حافظ عليها ميسي منذ بداياته في برشلونة هو الطعام الأرجنتيني، ففي سن 17 وقبل صعوده حتى للفريق الأول كان يتجه بشكل متواصل لمطعم أرجنتيني في برشلونة يسمى "لاس كوارتيتاس".

ويقدم المطعم الأرجنتيني بعض الأكلات غير الصحية مثل الحلويات الأرجنتينية بالإضافة إلى اللحوم على الطريقة الشعبية في الأرجنتين.

الجسد لا يرحم يا ميسي مبكرا

تحدث ميسي يوم 19 مارس 2018 لقناة "لا كورنيسا" الإسبانية عن معاناته من السكر والحلويات فقال: "أكلت بشكل سيء لعدة أعوام، الشوكولاتة والمشروبات الغازية وكل شيء، هذا ما جعلني أتقيأ أثناء المباريات".

وعانى ميسي كثيرا من الشعور بالإرهاق والتقيؤ أثناء مباريات برشلونة ومنتخب الأرجنتين، كما كان يحب السهر كثيرا لمشاهدة مباريات الدوري الأرجنتيني.

ميسي في فترة ريكارد تعرض لإصابات عضلية عديدة فغاب الأرجنتيني خلال ثلاثة مواسم 147 يوم، وأكثر إصابة عضلية استمرت معه لمدة 74 يوم، وتسببت الإصابات العضلية في غياب ميسي عن 52 مباراة.

بداية الإصلاح لميسي

عندما تولى بيب جوارديولا تدريب برشلونة في موسم 2008-2009، غير العديد من الأشياء والعادات لميسي فهو أول من اهتم بهذا الشأن للحفاظ على ميسي.

أول ما فعله جوارديولا هو منع ميسي من الذهاب للمطعم الأرجنتيني المفضل له وبدلا من ذلك تناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن السكر.

بحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، حاول جوارديولا وطبيب التغذية رفقته بأن يقنعا ميسي بالالتزام في طعامه، لأنه عانى من سلسة من المشاكل العضلية.

وضع طبيب الأغذية نظاما خاصا لميسي بأن يأكل الخضروات وأطعمة تحتوي على فيتامينات، وقُدم له في مركز التدريبات طعام مخصص لكل لاعب على حسب احتياجاته الصحية والتزم به ميسي مجبرا لتغيير نظام طعامه.

كما ابتعد ميسي نهائيا عن السهر حتى وقتا متأخرا إذ لا يوجد المزيد من مشاهدة مباريات الكرة الأرجنتينية، واقتنع بضرورة النوم بطريقة جيدة لإسراع الاستشفاء.

ظل ميسي

طلب جوارديولا من خوانخو براو أخصائي العلاج الطبيعي في جهازه الطبي بأن يتابع ميسي في النهار والليل ويكون ظله إذ كان يسافر معه عندما يلعب في الأرجنتين وحتى يرى بعضهما البعض في الإجازات.

في كتاب "لغز ميسي" للمؤلفان سيباستيان فيست وأليكس خويلارد شرحا روتين ميسي حيث كُتب: "ميسي كان يتدرب مع براو قبل كل حصة تدريبية بشكل منفرد لمدة 45 دقيقة بالإضافة إلى نصف ساعة بعد الانتهاء من الحصة التدريبية الجماعية".

وأضافا "ميسي يمدد ويرخي عضلاته، إذ هذا النضج الجسدي يسير جنبا إلى جنب مع نضجه في كرة القدم، وانعكس ذلك على مستواه فأصبح أكثر ذكاء في الملعب ولديه سيطرة أكبر على المباراة".

وقال براو في الكتاب: "الكثير من الناس يساعدون ميسي بشكل يومي على سبيل المثال: المدربون البدنيون، العمل الذي كنا نعمله مع ميسي طويل الأمد وتمكنا من تعزيزه".

بعد العمل من جانب جوارديولا وجهازه فمجموع إصابات ميسي مع المدرب الإسباني طوال أربعة مواسم هما إصابتين عضليتين، إذ غاب 15 يوما بواقع أربع مباريات.

ولعب ميسي تحت قيادة جوارديولا 219 مباراة، وسجل 211 هدف، وصنع 94، إذ ساهم في 305 هدف في 219 مباراة.

تشافي يسير على نهج جوارديولا

ليس غريبا أن يستلهم تشافي هيرنانديز قواعد جوارديولا وتطبيقها في برشلونة، ولذلك عند قيادة تشافي لبرشلونة في موسم 2021-2022 وضع قواعد للحفاظ على لاعبيه من الإصابات والالتزام فمن ضمنها.

أماكن تناول الطعام

سيتوجب على جميع لاعبي الفريق الأول تناول الغداء في غرفة الطعام في مرافق برشلونة الخاصة وفقا للمعايير التي وضعها خبراء التغذية في النادي.

النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يمنع الإصابات ويحسن الاستعداد البدني.

موعد العودة للمنزل

لا يمكن للاعبين العودة للمنزل بعد منتصف الليل قبل 48 ساعة على بداية أي مباراة لكي يدخل الفريق إلى المباراة في أفضل الظروف الممكنة.

مراقبة الأنشطة الإضافية

ربما يكون للاعبي كرة القدم جوانب أخرى لا تتعلق بكرة القدم بشكل حصري، ولكن إذا انتهى الأمر بهذه الجوانب إلى التأثير على أدائهم بحيث يتعين عليهم السفر أو قضاء ساعات طويلة، فسيتعين عليهم الإشراف عليها من قبل طاقم التدريب. لا يمكنك القيام برحلات خاصة لعدة ساعات بالطائرة خلال الموسم دون إذن صريح من المدرب.

الأنشطة الخطرة

لن يُسمح لأي لاعب بركوب الدراجة الكهربائية ومن يفعل ذلك سيُعاقب على هذا النوع من الممارسات باعتباره جريمة خطيرة للغاية وقد ينتقل إلى الإدارة القانونية لأنه يعتبر انتهاكا صارخا للعقد.

ويعد عثمان ديمبيلي أكثر من استفاد نتيجة القواعد التي أعاد تشافي تطبيقها مرة أخرى، إذ فمنذ رحيل لويس إنريكي ولم يتم العمل بها.

فقبل تولي تشافي تدريب برشلونة عانى ديمبيلي من العديد من الإصابات العضلية إذ غاب في 516 يوم بواقع 89 مباراة.

ومع تشافي وتطبيق القواعد والعمل بها مجددا أصيب ديمبيلي مرتين فقط فغاب 107 يوم بواقع 23 مباراة وتحسن أداءه بشكل كبير.

ولذلك فتعلم تشافي من جوارديولا وذكره بتعامل ريكارد مع ميسي وبالإضافة إلى حديثه عن جمال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إشبيلية الماضية وبتطبيق قواعده على لامين جمال فسيتمكن من الحفاظ عليه من الإصابات.

كما أشارت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن تشافي يحاول تفادي المقارنات بين جمال وميسي.

وأضاف التقرير أنه يحاول إدارة عدد دقائق جمال ودون تعجل في مشاركته الأساسية مع الفريق.

ولا يرغب النادي في تكرار المشاكل البدنية التي مر بها بيدري وأنسو فاتي مع لامين جمال مجددا.

فهل سيتجنب تشافي ما حدث مع ميسي، وستنجح إدارته مع لامين جمال؟