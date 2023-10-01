مثل برمنجهام سيتي.. فريق درجة ثانية من ليتوانيا يتأهل لـ دوري المؤتمر الأوروبي 2024-25

يشهد الموسم المقبل من دوري المؤتمر الأوروبي 2024-25 تأهل فريق درجة ثانية يُدعى ترانسينفيست بطل كأس ليتوانيا 2023.

وفاز ترانسينفيست على شاوليي -أحد فرق الدرجة الأولى- بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية من كأس ليتوانيا.

وفي مشواره بالبطولة تخطى البطل عقبة فريقين فقط يلعبان في الدوري الدرجة الأولى.

ويعيد بطل كأس ليتوانيا للأذهان ما فعله برمنجهام سيتي بعدما حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2011 بالفوز على أرسنال، حينها كان الفريق الأزرق يشارك في بطولة شامبيونشيب (دوري الدرجة الأولى الإنجليزية).

الفريق الذي تأسس عام 2022 بدأ مشواره في الدرجة الثالثة وتأهل للدرجة الثانية من التجربة الأولى.

الموسم الجاري الفريق يتصدر ترتيب الدرجة الثانية في ليتوانيا ويقترب من التأهل للدرجة الأولى في بلاده، بل وفاز بلقب الكأس المحلي.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة "ذا جارديان" فسبق أن تأهل كارديف سيتي مرتين لكاس الكؤوس الأوروبية بل ووصل في المرتين لنصف النهائي، عندما كان يلعب في الدرجة الثانية الإنجليزية، وذلك بفضل حصوله على لقب كأس ويلز فحظي بفرصة المشاركة الأوروبية.

كما تأهل أتالانتا الإيطالي حيث كان يلعب في الدرجة الثانية لنسخة 1987-88 من كأس الكؤوس الأوروبية ووصل لنصف النهائي، بعدما حل وصيفا لنابولي في نهائي كأس إيطاليا في موسم 1986-87، وشارك في البطولة الأوروبية كون نابولي أيضا بطل الدوري الإيطالي وتأهل فعليا لدوري أبطال أوروبا.

وسبق أن شارك نيوبورت كاونتي أحد أندية الدرجة الثالثة في إنجلترا في كأس الكؤوس الأوروبية ووصل لربع النهائي لنسخة 1980-81 بعدما حقق لقب كأس ويلز في الموسم السابق.