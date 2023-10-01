فوز غائب 5 سنوات في لابومبونيرا.. ريفر بليت ينتصر على بوكا جونيورز بثنائية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 22:15

كتب : إسلام أحمد

ريفر بليت

حقق ريفر بليت الفوز على بوكا جونيورز في ملعب لا بومبونيرا معقل الأخير بمسابقة كأس الدوري الأرجنتيني بنتيجة 2-0.

سجل ثنائية ريفر بليت: سولمون روندون وباولو دياز.

ولأول مرة يحقق ريفر بليت الفوز على ملعب لا بومبونيرا منذ 2018 عندما فاز بالنتيجة ذاتها.

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ورفع ريفر بليت رصيده لـ 13 نقطة في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى خلف إنديبندينتي المتصدر.

فيما يظل بوكا جونيورز في المركز التاسع برصيد 7 نقاط في المجموعة الثانية بفارق 5 نقاط عن الصدارة.

وتقدم ريفر بليت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعدما حوّل روندون تسديدة إنزو بيريز في الشباك.

ووصل روندون لسابع أهدافه بقميص ريفر بليت، وثاني فنزويلي يسجل في تاريخ السوبر كلاسيكو.

وسجل البديل إدينسون كافاني هدفا من ركلة مزدوجة في الشوط الثاني لصالح بوكا لكن ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ثم أضاف دياز الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء مستغلا فرصة مهدرة ارتدت من الحارس.

وحقق مارتن ديميكيليس المدير الفني لـ ريفر بليت بطل الدوري الأرجنتيني الفوز على بوكا جونيورز للمرة الثانية تواليا بعدما فاز في الدوري بهدف دون رد.

كأس الدوري الأرجنتيني

تُقسم الفرق الـ 28 التي تشارك في الدوري الأرجنتيني لمجموعتين كل واحدة تضم 14.

ويلتقي كل فريقه مع منافسيه في 13 جولة وتقام جولة إضافية تسمي بـ "جولة الديربيات" حيث تقام كل المباريات الكبرى بها.

وجاء هذا الموسم موعدها في الجولة السابعة مع انتصاف مشوار البطولة.

ويتأهل أول 4 من كل مجموعة إلى ربع النهائي لبدء الأدوار الإقصائية لتحديد البطل، والذي يحجز مقعده مباشرة في كوبا ليبرتادوريس 2024.

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