حوار في الجول - محمد عواد: هذا ما طلبته في القمة بشأن صبحي.. وحقيقة استخدام السحر في الزمالك

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 22:11

كتب : حامد وجدي

محمد عواد

كشف محمد عواد حارس مرمى الزمالك عن الطلب الذي طلبه من محمد عبد المنصف مدرب حراس فريقه بين شوطي مباراة القمة السابقة ضد الأهلي والتي انتهت بفوز الأحمر برباعية مقابل هدف.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عواد في حوار مع FilGoal.com: "طلبت من محمد عبد المنصف مدرب الحراس عدم استبدال محمد صبحي بين شوطي مباراة الأهلي الأخيرة".

وأضاف "لأن استبدال الحارس في مباراة القمة بعد عدم توفيقه وارتكابه بعض الأخطاء سيفقده الثقة في نفسه وسيؤثر على مستقبله وأنا وضعت نفسي في مكانه ووجدت الظروف صعبة جدا ولذلك كان يجب أن يكمل المباراة وتحدثت معه بين الشوطين لدعمه وتدراك الأخطاء في الشوط الثاني".

أخبار متعلقة:
إيقاف مترجم الزمالك وعامل ملابس الإسماعيلي.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية أوباما: جمهور الزمالك مختلف.. وشاركت مصابا أمام أرتا سولار الأول في الكونفدرالية لـ 3 لاعبين.. أرقام من فوز الزمالك على أرتا سولار

وأكمل "لا يوجد شخص عاقل يضم 3 حراس بقيمة محمد عواد وجنش وأبو جبل في فريق واحد ولن يحدث مشاكل بينهم لأن كل حارس منهم يريد أن يكون هو الأساسي".

وشدد "ولكن هذه مشاكل صحية في صالح الفريق والكل يريد اللعب، وفي الخارج كان يتم تصوير الأمر بصورة أكبر".

وأوضح "كنا نسمع أن أحد الحراس يلجأ للسحر والأعمال وهذه الأحاديث كانت منتشرة في النادي بشكل كبير لكني لم أرى أي شيء من هذا القبيل".

وأتم تصريحاته "كانت هناك بعض المناوشات بين جنش وأبو جبل وهذا أمر طبيعي وكل الأمور كانت في الإطار التنافسي".

وإليكم بالفيديو حوار محمد عواد بالكامل مع FilGoal.com

محمد عواد الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
عامر حسين: لن يتم إعادة مباراة الزمالك والمقاولون عودة رغم النقص العددي.. فيوتشر يضرب سينجيدا برباعية ويمر إلى مجموعات الكونفدرالية إيقاف مترجم الزمالك وعامل ملابس الإسماعيلي.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية في الجول يكشف - حقيقة اتفاق الأهلي ومنتخب مصر على عدد اللاعبين في معسكر أكتوبر دوري المحترفين - تعادل غزل المحلة أمام حرس الحدود منافس الأهلي – سيمبا يصعد بشق الأنفس لـ مجموعات دوري أبطال إفريقيا مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف طلب جمهور كامل لـ الأهلي في الدوري الإفريقي تشكيل فيوتشر - رفعت وعاطف أساسيان أمام سينجيدا.. ومحمد محمود على دكة البدلاء
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - نواذيبو يكتب تاريخيا جديدا لـ موريتانيا.. والهلال وأسيك لـ دور المجموعات 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
عامر حسين: لن يتم إعادة مباراة الزمالك والمقاولون 20 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب "إدارة ريكارد السيئة لميسي".. كيف سيحافظ تشافي على لامين جمال 41 دقيقة | تقرير في الجول
مثل برمنجهام سيتي.. فريق درجة ثانية من ليتوانيا يتأهل لـ دوري المؤتمر الأوروبي 2024-25 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيان - ليفربول عن خطأ الحكام أمام توتنام: الحاجة واضحة للتصعيد ساعة | الدوري الإنجليزي
فوز غائب 5 سنوات في لابومبونيرا.. ريفر بليت ينتصر على بوكا جونيورز بثنائية ساعة | أمريكا
حوار في الجول - محمد عواد: هذا ما طلبته في القمة بشأن صبحي.. وحقيقة استخدام السحر في الزمالك ساعة | الكرة المصرية
بعد الخسارة أمام تيفيز.. راسينج يعلن إقالة جاجو من منصب المدير الفني 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك