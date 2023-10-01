حوار في الجول - محمد عواد: هذا ما طلبته في القمة بشأن صبحي.. وحقيقة استخدام السحر في الزمالك

كشف محمد عواد حارس مرمى الزمالك عن الطلب الذي طلبه من محمد عبد المنصف مدرب حراس فريقه بين شوطي مباراة القمة السابقة ضد الأهلي والتي انتهت بفوز الأحمر برباعية مقابل هدف.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وقال عواد في حوار مع FilGoal.com: "طلبت من محمد عبد المنصف مدرب الحراس عدم استبدال محمد صبحي بين شوطي مباراة الأهلي الأخيرة".

وأضاف "لأن استبدال الحارس في مباراة القمة بعد عدم توفيقه وارتكابه بعض الأخطاء سيفقده الثقة في نفسه وسيؤثر على مستقبله وأنا وضعت نفسي في مكانه ووجدت الظروف صعبة جدا ولذلك كان يجب أن يكمل المباراة وتحدثت معه بين الشوطين لدعمه وتدراك الأخطاء في الشوط الثاني".

وأكمل "لا يوجد شخص عاقل يضم 3 حراس بقيمة محمد عواد وجنش وأبو جبل في فريق واحد ولن يحدث مشاكل بينهم لأن كل حارس منهم يريد أن يكون هو الأساسي".

وشدد "ولكن هذه مشاكل صحية في صالح الفريق والكل يريد اللعب، وفي الخارج كان يتم تصوير الأمر بصورة أكبر".

وأوضح "كنا نسمع أن أحد الحراس يلجأ للسحر والأعمال وهذه الأحاديث كانت منتشرة في النادي بشكل كبير لكني لم أرى أي شيء من هذا القبيل".

وأتم تصريحاته "كانت هناك بعض المناوشات بين جنش وأبو جبل وهذا أمر طبيعي وكل الأمور كانت في الإطار التنافسي".

وإليكم بالفيديو حوار محمد عواد بالكامل مع FilGoal.com

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