بعد الخسارة أمام تيفيز.. راسينج يعلن إقالة جاجو من منصب المدير الفني

أعلن نادي راسينج كلوب الأرجنتيني رحيل فيرناندو جاجو من تدريب الفريق عقب خسارة الدربي ضد إنديبندينتي في كأس الدوري الأرجنتيني.

وخسر راسينج أمام جماهيره ضد إنديبندينتي في دربي أفييانيدا لحساب الجولة السابعة من كأس الدوري الأرجنتيني بنتيجة 2-0.

وتأتي خسارة جاجو التي عجلت بخسارته أمام زميله السابق في بوكا جونيورز والمنتخب الأرجنتيني كارلوس تيفيز المدير الفني الجديد لإنديبندينتي.

وقُوبل جاجو بصافرات من جماهير فريقه بسبب سلسلة النتائح السلبية وخاصة في المواجهات الكبيرة.

Abrazo de amigos 🫂 Fernando Gago y Carlos Tevez se saludaron previo al clásico entre Racing e Independiente#LPFxTNTSports pic.twitter.com/G8zt5Bu6ju — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 30, 2023

وتولى جاجو تدريب الفريق في أكتوبر 2021، وفي 109 مباراة فاز في 53 مباراة وتعادل في 30 وخسر 26.

وحقق نسبة انتصارات وصلت لـ 57% وحصد لقبي كأس الأبطال والدوري السوبر العالمي في 2022.

وتعد تلك التجربة الفنية الثانية للمدرب البالغ 37 عاما بعدما بدأ بتدريب فريق ألدوسيفي الأرجنتيني خلال 2021.

ويحتل راسينج صدارة المجموعة الثانية من كأس الدوري الأرجنتيني برصيد 12 نقطة بعد مرور 7 جولات إذ تكبد خسارته الأولى في المسابقة.

وكان الفريق أنهى موسم 2023 من الدوري الأرجنتيني في المركز الـ 12 برصيد 36 نقطة.