لم يستفد أحد.. يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا سلبيا

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 21:20

كتب : FilGoal

أتالانتا ويوفنتوس

تعادل يوفنتوس مع نظيره أتالانتا سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي.

واستضاف أتالانتا السيدة العجوز على ملعب جويس معقل فريق بيرجامو.

ولم يتمكن يوفنتوس من تهديد أتالانتا بشكل كبير، إذ حسب إحصائيات المباراة لم يصنع البيانكونيري أي فرصة محققة للتهديف.

أخبار متعلقة:
3 أهداف عكسية.. ساسولو يصعق يوفنتوس في مباراة الـ 6 أهداف يوفنتوس يكشف تقاصيل إصابة مدافعه فلاهوفيتش التاريخي يقود يوفنتوس للانتصار على لاتسيو لا جازيتا: رونالدو قرر مقاضاة يوفنتوس

وعلى الجانب الآخر حاول أتالانتا مرارا وتكرارا دون جدوى، فصنع ثلاث فرصة محققين للتهديف ولكن تم إهدارهم.

ويعاني يوفنتوس من تذبذب في النتائج إذ خسر المباراة قبل الماضية أمام ساسولو وفاز بعدها أمام ليتشي ومن ثم تعادل الآن أمام أتالانتا.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ14 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويبتعد يوفنتوس عن إنتر ميلان المتصدر وميلان الوصيف بأربع نقاط ويتساوى مع نابولي في النقاط.

وارتفع رصيد أتالانتا للنقطة الـ13 في المركز الخامس.

يوفنتوس ميلان إنتر ميلان
نرشح لكم
مثل برمنجهام سيتي.. فريق درجة ثانية من ليتوانيا يتأهل لـ دوري المؤتمر الأوروبي 2024-25 بيان - ليفربول عن خطأ الحكام أمام توتنام: الحاجة واضحة للتصعيد مباشر الدوري الفرنسي - رين (2)-(1) نانت.. طرد مصطفى محمد بيان أوسيمين: لن أسمح لأي شخص للتدخل بيننا.. ويحيا نابولي دائما حوار تشافي - عن أفضل مباراة خاضها وأهم فوز وأصعب خصم لبرشلونة آس: إصابة رافينيا ومشاركته في الكلاسيكو موضع شك رومانو: بواتنج قريب من العودة إلى بايرن ميونيخ مواعيد مباريات الأحد 1 أكتوبر - الدوريات الأوروبية.. والبطولة العربية للسلة
أخر الأخبار
عامر حسين: لن يتم إعادة مباراة الزمالك والمقاولون 2 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب "إدارة ريكارد السيئة لميسي".. كيف سيحافظ تشافي على لامين جمال 22 دقيقة | تقرير في الجول
مثل برمنجهام سيتي.. فريق درجة ثانية من ليتوانيا يتأهل لـ دوري المؤتمر الأوروبي 2024-25 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيان - ليفربول عن خطأ الحكام أمام توتنام: الحاجة واضحة للتصعيد 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فوز غائب 5 سنوات في لابومبونيرا.. ريفر بليت ينتصر على بوكا جونيورز بثنائية ساعة | أمريكا
حوار في الجول - محمد عواد: هذا ما طلبته في القمة بشأن صبحي.. وحقيقة استخدام السحر في الزمالك ساعة | الكرة المصرية
بعد الخسارة أمام تيفيز.. راسينج يعلن إقالة جاجو من منصب المدير الفني ساعة | أمريكا
مباشر الدوري الفرنسي - رين (2)-(1) نانت.. طرد مصطفى محمد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك