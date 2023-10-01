لم يستفد أحد.. يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا سلبيا

تعادل يوفنتوس مع نظيره أتالانتا سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي.

واستضاف أتالانتا السيدة العجوز على ملعب جويس معقل فريق بيرجامو.

ولم يتمكن يوفنتوس من تهديد أتالانتا بشكل كبير، إذ حسب إحصائيات المباراة لم يصنع البيانكونيري أي فرصة محققة للتهديف.

وعلى الجانب الآخر حاول أتالانتا مرارا وتكرارا دون جدوى، فصنع ثلاث فرصة محققين للتهديف ولكن تم إهدارهم.

ويعاني يوفنتوس من تذبذب في النتائج إذ خسر المباراة قبل الماضية أمام ساسولو وفاز بعدها أمام ليتشي ومن ثم تعادل الآن أمام أتالانتا.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ14 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويبتعد يوفنتوس عن إنتر ميلان المتصدر وميلان الوصيف بأربع نقاط ويتساوى مع نابولي في النقاط.

وارتفع رصيد أتالانتا للنقطة الـ13 في المركز الخامس.