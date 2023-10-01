دوري NBA - رحل ليبحث عن الفوز باللقب.. داميان ليلارد يتنقل إلى ميلوكي باكس

انضم داميان ليلارد نجم فريق بورتلاند ترايل بليزرز إلى فريق ميلوكي باكس في واحدة من أكبر صفقات دوري NBA.

ورحل أسطورة فريق بورتلاند بعدما قضى معه 11 موسما متتاليا وذلك بسبب رغبته في الانضمام لفريق آخر في محاولة للفوز بلقب الدوري.

داميان ليلارد البالغ من العمر 33 عاما يعتبر واحدا من أبرز نجوم NBA طوال السنوات الماضية.

وتم اختياره 7 مرات سابقة للمشاركة في مباراة كل النجوم، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في NBA عام 2013.

كما تم اختياره من ضمن أفضل 75 لاعبا في تاريخ دوري NBA.

وفاز أيضا بجائزة تحدي التسديدات الثلاثية في أسبوع كل النجوم عام 2023.

وشمل الصفقة دخول أكثر من لاعب فيها بين 3 فرق وهي بورتلاند وميلوكي باكس وفينيكس صنز.

وحصل بورتلاند مقابل التخلي عن ليلارد على كل من دي أندري أيتون لاعب فينيكس صنز، وروبرت ويليامز لاعب بوسطن سيلتيكس، بالإضافة إلى مالكلوم بروغدون وتوماني كامارا، كما حصل على 3 بطاقات درافت في المواسم المقبلة.

ليلارد البالغ من العمر 33 عاما سيحصل على 216 مليون دولار في 4 مواسم مع ميلوكي

فريق الأحلام

على الجانب الآخر نجح فريق ميلوكي باكس في ضم النجم ليلارد ليلعب بجوار النجم يانيس أنتيتوكنمبو أفضل لاعب في الدوري مرتين.

وبذلك أصبح ميلوكي يضم الثلاثي الكبير ليلارد ويانيس وكريس ميديلتون.

وبعد الصفقة أصبح ميلوكي باكس المرشح الأقوى للفوز بلقب NBA في الموسم المقبل.