كرة طائرة - الأهلي يضم سيف عابد

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع سيف عابد لاعب الزمالك السابق لتدعيم صفوف فريق الطائرة.

وكشف الأهلي عن إتمام التعاقد الرسمي مع سيف عابد لمدة 4 مواسم مقبلة.

وكان سيف عابد قد انتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وأشار خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي إلى أن التعاقد مع سيف عابد يأتي ضمن جهود تدعيم كافة فرق النادي بالعناصر المميزة.

وكان سيف عابد قد توج بالثنائية المحلية مع الزمالك الموسم الماضي بعد الفوز بلقبي الدوري وكأس مصر.

ودعم الأهلي فريق الطائرة بتعيين الإسباني فرناندو مونزو مديرا فنيا للفريق.

ويتولى مونزو قيادة رجال الطائرة خلفا لمحمد مصيلحي الذي رحل لتدريب فريق بتروجت.

وبدأ الإسباني مونزو -52 عاما- التدريب في عام 1999 وقاد ألميريا حتى عام 2004.

وسبق وتولى مونزو تدريب منتخبي إسبانيا من 2011 إلى 2020 ثم بلجيكا من 2020 إلى 2022.

وكانت آخر محطات مونزو التدريبية هي قيادة دينامو بوخارست منذ 2021 وحتى نهاية الموسم المنقضي.

وحقق مونزو لقب الدوري اليوناني مع أولمبياكوس والسوبر الروماني مع دينامو بوخارست.

كما توج بلقبي الدوري والكأس التركي مع فريق أركاس أزمير.