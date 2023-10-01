بيان أوسيمين: لن أسمح لأي شخص للتدخل بيننا.. ويحيا نابولي دائما

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 19:06

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

نشر النيجيري فيكتور أوسيمين بيانا بشأن نابولي وموقفه وما حدث في الأيام الأخيرة.

ونشبت أزمة بين وكيل اللاعب والنادي على خلفية نشر فيديوهات مسيئة للاعب عبر حساب النادي على تطبيق "تيك توك".

وجاء بيان أوسيمين على إنستجرام:

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"أتيت لمدينة نابولي عام 2020 وكان قرارا رائعا بالنسبة لي. سكان نابولي أظهروا الكثير من الحب والمودة لي، ولن أسمح لأي شخص للتدخل بيننا".

"شغف شعب نابولي يشعل النار دائما للعب بالقلب والروح، وحب شعار الذي ارتديه بفخر".

"الاتهامات ضد شعب نابولي ليست حقيقية، لدي الكثير من الأصدقاء وهم جزء من العائلة والحياة اليومية، أقدر النيجيريين وكل الأصوات الداعمة والذين حاولوا التواصل معي".

"أنا دائما ممتن، دعونا ندعم الاتحاد والاحترام، يحيا نابولي دائما".

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ونشر الحساب الرسمي لنابولي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيكتوك" مقطع فيديو يسخر من أوسيمين خلال مباراة الفريق أمام بولونيا.

وأهدر المهاجم النيجيري ضربة جزاء أمام بولونيا في الدقيقة 72 وتسبب في تعادل الفريق في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وظهر حساب نابولي ساخرا من أوسيمين في مقطع فيديو إذ يطلب هداف الفريق من الحكم باحتساب ضربة جزاء، وعندما تم احتسابها، أهدرها أوسيمين مع ظهور صوت ساخر أثناء مقطع الفيديو.

وقرر حساب النادي الجنوبي بأن يحذف مقطع الفيديو بعدما انتشرت الانتقادات ومن ثم تعليق كاليندا.

وكتب كاليندا بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع تواصل الاجتماعي تويتر "ما حدث في الحساب الرسمي لنابولي في تيكتوك أمر غير مقبول، إذ تم نشر فيديو يسخر من أوسيمين ومن ثم حذفوه".

وأكمل "الحقيقة أن ذلك يلحق ضررا كبيرا لأوسيمين وتزيد من معاناته إذ مؤخرا تنتشر أخبار كاذبة وانتقادات إعلامية له".

وأنهى بيانه "نحن نحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أوسيمين".

وجاء بيان نابولي كالتالي:

"نابولي يود تجنب أي استغلال للقضية المثارة حاليا ونؤكد أننا لم نرغب أبدا في الإساءة أو الاستهزاء بفيكتور أوسيمين الذي يعد كنزا لهذا النادي.

للدليل على ذلك فخلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة رفض النادي بشدة كل العروض المقدمة لانتقال اللاعب إلى الخارج.

لطالما استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك شكلا معبرا من اللغة بلقب خفيف وإبداع دون أن يكون هناك أي نية للإهانة أو السخرية كما هي الواقعة حاليا مع أوسيمين.

على أي حال إذا شعر أوسيمين بأي إساءة تجاهه فهذا لم يكن ما يقصده النادي".

ورغم الأزمة شارك أوسيمين في مواجهتي أودينيزي وليتشي بالدوري الإيطالي وسجل هدفا في كل مباراة.

وأصبح هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، في وصافة ترتيب هدافي النسخة الحالية من المسابقة برصيد 5 أهداف بفارق 4 أهداف عن لاوتارو مارتينيز المتصدر.

ويستعد نابولي لمواجهة ريال مدريد في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

فيكتور أوسيمين نابولي الدوري الإيطالي
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