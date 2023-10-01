في الجول يكشف - حقيقة اتفاق الأهلي ومنتخب مصر على عدد اللاعبين في معسكر أكتوبر

هل حدث اتفاق بين الأهلي ومنتخب مصر على عدد اللاعبين الذي سيضمهم روي فيتوريا إلى معسكر الفراعنة في شهر أكتوبر الجاري؟ هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زامبيا يوم 12 أكتوبر والجزائر يوم 16 من الشهر ذاته وديا في الإمارات.

وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com: "كل ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويندرج تحت بند الشائعات لأن المنتخب لم يحدد بعد اللاعبين الذي سيتم استدعائهم من الأهلي لمعسكر أكتوبر".

وأضاف "الأمر محسوم تماما بتعليمات من اتحاد الكرة عقب ما حدث في ودية تونس بأن تكون الأولوية دائما وأبدا للمنتخب ولا مجال لتقديم تنازلات جديدة".

على الجانب الآخر تواصل FilGoal.com مع مصدر من الأهلي وأكد له: "لم تحدث أي اتصالات مع منتخب مصر للاتفاق على عدد اللاعبين خاصة وأن المنتخب لم يخاطب الأهلي لضم لاعبين بعينهم".

وأكمل "كما أن الأمر لم يتم مناقشته في الأهلي حتى يتم مخاطبتنا من قبل اتحاد الكرة لضم اللاعبين".

وكان محمد غرابة مدير المنتخب قال في وقت سابق: "ما حدث مع الأهلي قصة وانتهت وحازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب قال إن الاستثناءات انتهت ولن نعود إلى تلك الأمور مجددا والأولوية للمنتخب".

بينما قال حازم إمام ع"الفترة المقبلة الأولوية ستكون لمنتخب مصر في كل المعسكرات لأن الجمهور في النهاية يهاجم المنتخب وقت الخسارة وينتقد مستواه".

وواصل "ظروف مباراة تونس لن تتكرر مرة أخرى لمنتخب مصر والمعسكر المقبل سيكون في تصفيات كأس العالم ويجب أن يكون الاهتمام أكبر بالمنتخب لأن وقت التجربة انتهى".

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة المبدئية للمحترفين لمنتخب مصر التي اختارها روي فيتوريا لمعسكر شهر أكتوبر المقبل.

القائمة قد تشهد استبعاد بعض اللاعبين مع الإعلان عن القائمة النهائية قبل بدء المعسكر.

وشهدت القائمة عودة أحمد حسن كوكا ومحمد النني، الثنائي الذي غاب عن المشاركة مع فريقه منذ بداية الموسم بسبب الإصابة بالأإضافة إلى محمود حسن "تريزيجيه" الذي غاب عن قائمة معسكر سبتمبر بسبب الإصابة أيضا.

القائمة شهدت أيضا استمرار تواجد سام مرسي الذي شارك في مباريات المعسكر الماضي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول).

محمد النني (أرسنال).

محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور).

طارق حامد (ضمك).

أحمد حسن "كوكا" (بينديك سبور).

مصطفى محمد (نانت).

عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت).

حمدي فتحي (الوكرة).

محمد شريف (الخليج).

سام مرسي (إبسويتش تاون).

أحمد حمدي (مونتريال الكندي).