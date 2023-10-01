دوري المحترفين - تعادل غزل المحلة أمام حرس الحدود

تعادل غزل المحلة مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في افتتاحية الجولة الثانية من دوري القسم الثاني (أ) والمعروف بدوري المحترفين.

وتقدم محمد ممدوح لحرس الحدود برأسية من عرضية أحمد شديد قناوي ثم تعادل رجب مارو لغزل المحلة عقب نزوله بدقيقة واحدة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وكان قد أدار إبراهيم محجوب اللقاء تحكيميا وتعد تلك المباراة الثانية له في المسابقة عقب إدارة مواجهة السكة الحديد أمام لافيينا.

وبذلك تعثر غزل المحلة وحرس الحدود عقب الانتصار في الجولة الأولى.

وكان قد أقيمت 10 مباريات من الجولة الأولى لدوري القسم الثاني أ، المعروف بدوري المحترفين على مدار 3 أيام.

وشهدت الجولة الأولى تسجيل 20 هدفا بواقع هدفين في كل مباراة.

وأصبح الترتيب الحالي بعد إقامة مباراة بالجولة الثانية كالآتي:

1- غزل المحلة 4 نقاط (من مباراتين)

2- حرس الحدود 4 نقاط (من مباراتين)

3- بترول أسيوط 3 نقاط

4- وي 3 نقاط

5- بتروجت 3 نقاط

6- وادي دجلة 3 نقاط

7- طنطا 3 نقاط

8- القناة نقطة

9- بروكسي نقطة

10- النجوم نقطة

11- لافيينا نقطة

12- مكادي نقطة

13- السكة الحديد نقطة

14- مصر للمقاصة 0

15- أبو قير للأسمدة 0

16- جمهورية شبين 0

17- راية 0

18- النصر للتعدين 0

19- دكرنس 0

20- أسوان 0

وتقام المنافسات بدوري من دور واحد ليصعد أول 10 فرق إلى المرحلة الثانية لحسم المتأهلين إلى الدوري الممتاز.

وتلعب الأندية العشرة المتأهلة فيما بينها ليصعد صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز، بينما يتنافس صاحب المركز الثالث مع المتأهلين من القسم الثاني (ب).