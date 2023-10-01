مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف طلب جمهور كامل لـ الأهلي في الدوري الإفريقي

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 18:06

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سانت جورج

كشف مصدر مسؤول من اتحاد كرة القدم عن طلب الاتحاد الإفريقي بحضور الجماهير بالسعة الكاملة للملاعب.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "كاف طلب منا الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لمباريات الأهلي في الدوري الإفريقي".

وأضاف "سيتم مناقشة الأمر مع الجهات المختصة من أجل الوصول إلى أقصى درجة ممكنة لتنفيذه".

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ويلعب الأهلي في الدوري الإفريقي ضد سيمبا التنزاني في دور الثمانية للدوري الإفريقي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا جوائزه لبطولته المستحدثة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وجاءت الجوائز كالتالي:

المركز الأول: 4 مليون دولار

الوصيف: 3 مليون دولار

الوصول لنصف النهائي: مليون و700 ألف دولار

المشاركة في البطولة: مليون دولار

وأشار كاف إلى أن الجائزة تعتبر جذابة وتنافسية في ظل أن البطل سيحصل على 4 ملايين دولار جراء لعبه لست مباريات فقط.

وقال كاف إن تلك البطولة تم إنشائها بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتكون الكرة الإفريقية قادرة على المنافسة عالميا وأن تكون أنديته قابلة للنمو تجاريا.

وسوف يساهم كاف أيضا في تطوير ونمو مواهب كرة القدم في القارة.

وأوضح كاف أن نيته هي تحقيق الاستفادة وإرسال المساهمات المالية لجميع أعضائه الـ54 حتى هؤلاء الذين لا يملكون أندية في بطولة الدوري الإفريقي.

ويشارك الأهلي في البطولة رفقة كل من الترجي والوداد وإنيمبا وماميلودي صنداونز وسيمبا وبترو أتليتكو ومازيمبي.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

على أن يلتقي الأهلي حال تأهله إلى نصف النهائي أمام المنتصر من ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو.

وإليكم مواعيد مباريات بطولة الدوري الإفريقي:

دور الـ8

سيمبا × الأهلي – 20 أكتوبر في تنزانيا

الأهلي × سيمبا – 24 أكتوبر في القاهرة

وستنطلق مباراة الافتتاح في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

أما مباراة العودة فستنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

بترو أتلتيكو × صنداونز - 21 أكتوبر في أنجولا

صنداونز × بترو أتلتيكو – 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا

إنييمبا × الوداد – 22 أكتوبر في نيجيريا

الوداد × إنييمبا – 25 أكتوبر في المغرب

مازيمبي × الترجي – 21 أكتوبر في الكونغو

الترجي × مازيمبي – 25 أكتوبر في تونس

نصف النهائي

الفائز من الأهلي ضد سيمبا × الفائز من بترو أتلتيكو ضد صنداونز

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

الفائز من الوداد ضد إنييمبا × الفائز من الترجي ضد مازيمبي

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

النهائي

مباراة الذهاب 5 نوفمبر

مباراة الإياب 11 نوفمبر

وأعلنت شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية إذاعة مباريات البطولة مجانا على قنواتها.

الأهلي الدوري الإفريقي اتحاد الكرة
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