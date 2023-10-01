المكتب التنفيذى للاتحاد العربي للرياضة العسكرية يختتم اجتماعاته
الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 17:32
كتب : أحمد الخولي
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