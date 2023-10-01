حوار تشافي - عن أفضل مباراة خاضها وأهم فوز وأصعب خصم لبرشلونة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 17:29

كتب : FilGoal

تشافي - برشلونة

تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عن أهم اللحظات التي مر بها خلال فترة تدريبه لفريقه.

واختار المدير الفني الإسباني عن أفضل مباراة خاضها وأهم فوز وأصعب خسارة وخصم ولاعب لم يستطع فريقه إيقافه وأفضل مواجهة تكتيكية لخصم له.

وسيخوض تشافي المباراة رقم 100 له عندما يواجه بورتو في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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وبهذه المناسبة أجرت معه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية حوارا.

وجاء الحوار كالتالي:

انت على بعد مباراة واحدة للوصول إلى اللقاء رقم 100، كيف تتخيل مباراتك رقم 200؟

تشافي: إذا وصلت إلى هذا الرقم فذلك مؤشر جيد، آمل أن تسير الأمور بشكل جيد وأتوج بالبطولات بشكل مستمر.

ماذا تعلمت بعد 99 مباراة؟

تشافي: لكي أكون مستقرا سيكون هناك العديد من الضجيج حول الفريق، يجب علي أن أعزل اللاعبين عندما يكون هناك الكثير من النشوة أو السلبية.

ما الذي اختلف بين مباراتك الأولى والمئوية؟

تشافي: أصبح لدي خبرة أكبر وهدوء أكثر، ولذلك أتعامل مع المباريات بهدوء أكثر.

الهدف المفضل لك؟

تشافي: هدف كيسي في الكلاسيكو

أفضل مباراة لك؟

تشافي: الفوز أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الموسم الماضي إذ حققنا أول بطولة لنا وضد ريال مدريد أيضا، لعبنا مباراة مثالية عكست طريقة لعبنا التي نريدها.

أكثر فوز مميز بالنسبة لك؟

تشافي: الفوز في الدربي الموسم الماضي إذ كان اليوم الذي توجنا فيه بلقب الدوري في ملعب غريمنا في المدينة وكانت أيضا واحدة من أفضل مباراتنا.

أصعب خسارة لك؟

تشافي: الهزيمة من بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف دون رد في الموسم الماضي والتي أدت لخروجنا من دوري أبطال أوروبا.

أصعب خصم لك؟

تشافي: ريال مدريد دائما صعبا وكذلك بايرن ميونيخ.

لاعب صعب إيقافه؟

تشافي: راشفورد جعلنا ندفع الثمن غاليا في الدوري الأوروبي وكذلك فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.

أفضل تكتيك؟

تشافي: جربنا العديد من طرق اللعب ونجح معظمها، خاصة التغيير الذي أجريناه الموسم الماضي عندما لعبنا بلاعب خط وسط جناح زائف وبالرغم من ذلك فكان النظام هو نفسه.

أفضل تكتيك لخصم لك؟

تشافي: تكتيك إنتر عندما واجهونا بطريقة 5-3-2 وطبقوها بطريقة مثالية.

أكثر لاعب فاجأك من فريقك؟

تشافي: سيكون من الظلم اختيار لاعب واحد فقط، لكن أكثر شيء فاجأني هو التعامل الإنساني مع كل اللاعبين الذين دربتهم.

أكثر ملعب لخصم لك أعجبت به؟

تشافي: لدى أتليتكو مدريد وريال بيتيس وإشبيلية ملاعب جميلة بأجواء عظيمة.

أفضل حكم؟

تشافي: ريكاردو دي بورجوس بينجوتشيا

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