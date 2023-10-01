كرة يد - ريمونتادا من سيدات الأهلي تخطف ثاني الانتصارات في دوري أبطال إفريقيا

خطفت سيدات الأهلي انتصارا ثمينا أمام نزيكو الكاميروني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحولت سيدات الأهلي تأخرها 10-15 في الشوط الأول إلى فوز بريمونتادا رائعة بنتيجة 33-31 في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني.

وبذلك حققت سيدات الأهلي انتصارها الثاني على التوالي بعد الفوز على جرين دي سيل الكونغولي.

ويختتم الأهلي مشواره بدور المجموعات بمواجهة بريميرو دي أجوستو الأنجولي في تمام السادسة من مساء غدا الإثنين.

قائمة سيدات الأهلي جاءت كالآتي:

نصرة عيد - شهد الشواربي - فرح الشاذلي - منة سيد - أمينة هشام - فرح حازم - تقى كامل - رنا راضي - فيفالدا دا سيلفا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - أمينة عاطف - نوال خليل - سارة الخولي - ليلى حماد.

وتشارك سيدات الأهلي في البطولة المقامة في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل.

وكانت سيدات الأهلي قد حققن برونزية النسخة الماضية من منافسات كأس الكؤوس والتي أقيمت في مصر.