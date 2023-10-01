كرة يد - ريمونتادا من سيدات الأهلي تخطف ثاني الانتصارات في دوري أبطال إفريقيا

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 16:21

كتب : محمد سمير

فريق سيدات الأهلي - كرة يد

خطفت سيدات الأهلي انتصارا ثمينا أمام نزيكو الكاميروني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحولت سيدات الأهلي تأخرها 10-15 في الشوط الأول إلى فوز بريمونتادا رائعة بنتيجة 33-31 في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني.

وبذلك حققت سيدات الأهلي انتصارها الثاني على التوالي بعد الفوز على جرين دي سيل الكونغولي.

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ويختتم الأهلي مشواره بدور المجموعات بمواجهة بريميرو دي أجوستو الأنجولي في تمام السادسة من مساء غدا الإثنين.

قائمة سيدات الأهلي جاءت كالآتي:

نصرة عيد - شهد الشواربي - فرح الشاذلي - منة سيد - أمينة هشام - فرح حازم - تقى كامل - رنا راضي - فيفالدا دا سيلفا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - أمينة عاطف - نوال خليل - سارة الخولي - ليلى حماد.

وتشارك سيدات الأهلي في البطولة المقامة في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل.

وكانت سيدات الأهلي قد حققن برونزية النسخة الماضية من منافسات كأس الكؤوس والتي أقيمت في مصر.

كرة يد سيدات الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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