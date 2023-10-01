قائمة ريال مدريد - استمرار غياب ألابا في مواجهة نابولي

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 16:18

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستواجه نابولي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نابولي في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وشهدت القائمة استمرار غياب دافيد ألابا بسبب الإصابة.

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بينما شهدت القائمة باقي اللاعبين المتاحين باستثناء إدير ميليتاو وتيبو كورتوا الذين يعانيان من إصابة طويلة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: كيبا أريزابالاجا - أندري لونين - لوكاس كانيزاريس.

الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - كاريو.

الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز.

وحقق ريال مدريد الفوز في المباراة الأولى على يونيون برلين بهدف دون مقابل، كما فاز نابولي على سبورتنج براجا.

ريال مدريد نابولي دوري أبطال أوروبا
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