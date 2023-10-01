آس: إصابة رافينيا ومشاركته في الكلاسيكو موضع شك

تعرض رافينيا لاعب برشلونة للإصابة في مباراة فريقه أمام إشبيلية في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة الفوز على إشبيلية بهدف دون رد سجله سيرجيو راموس بالخطأ في مرمى فريقه.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن إصابة الجناح البرازيلي عضلية في الفخذ والأمر يبدو صعبا لاستعادته بسرعة.

وأكدت الصحيفة أن هدف الطاقم الطبي للفريق هو محاولة استعادته قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الجولة الـ11 في الدوري الإسباني يوم 28 أكتوبر المقبل.

وبالتالي سيغيب رافينيا عن البلوجرانا في أربع مباريات في حال شفاءه قبل الكلاسيكو، وهم بورتو وشاختار في الجولة الثانية والثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

بالإضافة إلى غرناطة وأتلتيك بلباو في الجولتين التاسعة والعاشرة في الليجا.

وشارك رافينيا في سبع مباريات في جميع البطولات رفقة برشلونة خلال الموسم الجاري إذ سجل هدفين وصنع ثلاثة.

وانضم رافينيا إلى برشلونة في صيف موسم 2022-2023 مقابل 58 مليون يورو قادما من ليدز بعد منافسة مع تشيلسي.