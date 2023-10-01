كرة طائرة - انتصار تاريخي لمنتخب مصر أمام اليابان يعزز حظوظ التأهل للأولمبياد

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 15:53

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة طائرة

حقق منتخب رجال مصر للكرة الطائرة انتصارا تاريخيا على اليابان في طوكيو ضمن مجموعة التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وحول منتخب مصر تأخره بشوطين دون مقابل إلى فوز بريمونتادا رائعة بعد عودة مكتملة والفوز بثلاثة أشواط مقابل الشوطين.

وعزز الفراعنة من حظوظهم في التواجد بأولمبياد باريس 2024 رغم صعوبة التواجد ضمن أفضل مركزين والمؤهلين مباشرة إلى الأولمبياد.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - مصر تخسر من أمريكا في بداية مشوار تصفيات أولمبياد باريس كرة طائرة – وصول البرازيلية ميلكا للانتظام في تدريبات الزمالك كرة طائرة - لا زمالك أو أهلي.. الخليج السعودي يضم لعبة كرة طائرة - الأهلي يضم تاتيانا بوكان لدعم فريق السيدات

وحقق منتخب مصر انتصاره الأول على اليابان منذ 2016 بعد فوز الفراعنة في الدوري العالمي وقتها بنفس النتيجة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ويخوض منتخب مصر تصفيات أولمبياد باريس 2024 رفقة منتخبات اليابان وأمريكا وصربيا وسلوفينيا وتركيا وفنلندا وتونس.

ورفع الفراعنة رصيدهم عقب مرور جولتين إلى نقطتين في المركز السادس، بينما تونس - منافس مصر على المقعد الإفريقي- تتذيل الترتيب بدون نقاط.

ويتأهل أول وثاني المجموعة التي تضم 8 منتخبات إلى باريس مباشرة، وفي حال عدم تأهل مصر أو تونس يتم اختيار صاحب التصنيف الأفضل في يونيو 2024.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام صربيا في السابعة من صباح الثلاثاء.

وكان منتخب مصر متأخرا بشوطين ضد اليابان قبل أن يعادل النتيجة بالفوز 25-23 و 25-23.

وفي الشوط الفاصل والحاسم خطف الفراعنة المباراة بعد حسم الشوط بنتيجة 15-13.

وحتى الآن الموقف في التصنيف العالمي بين منتخبي مصر وتونس كالآتي:

- مصر المركز الثامن عشر برصيد 174 نقطة

- تونس المركز التاسع عشر برصيد 169 نقطة

ويلتقي منتخبا مصر وتونس وجها لوجه في السابعة من صباح يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

منتخب مصر كرة طائرة أولمبياد باريس 2024
نرشح لكم
كرة طائرة - مصر تخسر من أمريكا في بداية مشوار تصفيات أولمبياد باريس الزمالك يعلن توثيق عقود وصرف مستحقات لاعبي الطائرة وأو جي مايو محترف السلة كرة طائرة – وصول البرازيلية ميلكا للانتظام في تدريبات الزمالك طائرة - مصدر من الزمالك لـ في الجول: شكوى من ثنائي السيدات وخطوة من النادي طائرة - دولا يتحدث عن الانتقال إلى الزمالك وسرقة العقود.. ومفاجأة إيقافه من الأهلي كرة طائرة - لا زمالك أو أهلي.. الخليج السعودي يضم لعبة طائرة - الزمالك يجدد تعاقد أحمد يوسف قائد الفريق كرة طائرة - الأهلي يضم تاتيانا بوكان لدعم فريق السيدات
أخر الأخبار
المكتب التنفيذى للاتحاد العربي للرياضة العسكرية يختتم اجتماعاته 3 دقيقة | رياضات أخرى
حوار تشافي - عن أفضل مباراة خاضها وأهم فوز وأصعب خصم لبرشلونة 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل فيوتشر - رفعت وعاطف أساسيان أمام سينجيدا.. ومحمد محمود على دكة البدلاء 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
آس: إصابة رافينيا ومشاركته في الكلاسيكو موضع شك 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - ريمونتادا من سيدات الأهلي تخطف ثاني الانتصارات في دوري أبطال إفريقيا ساعة | كرة يد
قائمة ريال مدريد - استمرار غياب ألابا في مواجهة نابولي ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - انتصار تاريخي لمنتخب مصر أمام اليابان يعزز حظوظ التأهل للأولمبياد ساعة | كرة طائرة
إصابة نيمار لن تبعده عن مباراة دوري أبطال آسيا 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك 4 خبر في الجول - الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون