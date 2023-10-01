كرة طائرة - انتصار تاريخي لمنتخب مصر أمام اليابان يعزز حظوظ التأهل للأولمبياد

حقق منتخب رجال مصر للكرة الطائرة انتصارا تاريخيا على اليابان في طوكيو ضمن مجموعة التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وحول منتخب مصر تأخره بشوطين دون مقابل إلى فوز بريمونتادا رائعة بعد عودة مكتملة والفوز بثلاثة أشواط مقابل الشوطين.

وعزز الفراعنة من حظوظهم في التواجد بأولمبياد باريس 2024 رغم صعوبة التواجد ضمن أفضل مركزين والمؤهلين مباشرة إلى الأولمبياد.

وحقق منتخب مصر انتصاره الأول على اليابان منذ 2016 بعد فوز الفراعنة في الدوري العالمي وقتها بنفس النتيجة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ويخوض منتخب مصر تصفيات أولمبياد باريس 2024 رفقة منتخبات اليابان وأمريكا وصربيا وسلوفينيا وتركيا وفنلندا وتونس.

ورفع الفراعنة رصيدهم عقب مرور جولتين إلى نقطتين في المركز السادس، بينما تونس - منافس مصر على المقعد الإفريقي- تتذيل الترتيب بدون نقاط.

ويتأهل أول وثاني المجموعة التي تضم 8 منتخبات إلى باريس مباشرة، وفي حال عدم تأهل مصر أو تونس يتم اختيار صاحب التصنيف الأفضل في يونيو 2024.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام صربيا في السابعة من صباح الثلاثاء.

وكان منتخب مصر متأخرا بشوطين ضد اليابان قبل أن يعادل النتيجة بالفوز 25-23 و 25-23.

وفي الشوط الفاصل والحاسم خطف الفراعنة المباراة بعد حسم الشوط بنتيجة 15-13.

وحتى الآن الموقف في التصنيف العالمي بين منتخبي مصر وتونس كالآتي:

- مصر المركز الثامن عشر برصيد 174 نقطة

- تونس المركز التاسع عشر برصيد 169 نقطة

ويلتقي منتخبا مصر وتونس وجها لوجه في السابعة من صباح يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.