إصابة نيمار لن تبعده عن مباراة دوري أبطال آسيا

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 15:17

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الكدمة التي تعرض لها البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي خلال مواجهة الشباب لن تبعده عن المباريات المقبلة.

والتقى الفريقان يوم الجمعة ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي والتي شهدت إصابة نيمار.

وأوضح التقرير أن الجهاز الطبي للهلال تأكد أن الإصابة مطمئنة وليست بالمقلقة.

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وخاض الدولي البرازيلي المران الاستشفائي بعد نهاية مباراة الشباب.

ومن المقرر أن يشارك نيمار في تدريب مساء الأحد استعدادًا لمواجهة ناساجي الإيراني يوم الثلاثاء على ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية.

ويلعب الفريقان ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

يذكر أن الهلال تعادل مع نافباخور بطل أوزبكستان في الجولة الأولى.

وكان نيمار قد انتقل إلى الهلال هذا الموسم قادما من باريس سان جيرمان.

نيمار الهلال السعودي
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