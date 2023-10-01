كرة سلة - الأهلي يستهل مشواره عربيا بالتغلب على دجلة العراقي

تغلب فريق رجال الأهلي لكرة السلة على دجلة العراقي في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة العربية للأندية.

واستهل الأهلي مشواره بالفوز على دجلة العراقي بنتيجة 92-77 في افتتاح البطولة.

وكان الأهلي قد حصد وصافة النسخة الماضية، ولقب النسخة قبل الماضية أي أن الأحمر وصل النهائي آخر نسختين.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة رفقة أندية دجلة العراقي والاتحاد الليبي ومجد طنجة المغربي وبيروت اللبناني.

ويتأهل أول 4 أندية من كل مجموعة إلى ثمن النهائي.

وتفوق الأهلي منذ البداية بعد أن حسم الفترة الأولى بنتيجة 27-23 قبل أن ينهي الفترة الثانية بالفوز بنتيجة 55-45.

ورفع الأهلي الفارق إلى 12 نقطة مع نهاية الفترة الثالثة بثلاثية رائعة ليحسم الفترة بنتيجة 75-63.

وأخير تفوق الأهلي بشكل كامل في الفترة الرابعة ليتقدم بفارق 20 نقطة قبل أن يتراجع في الدقيقة الأخيرة ويحسم المباراة بنتيجة 92-77.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات البطولة العربية للأندية بمشاركة ثنائي مصري.

ويمثل مصر في البطولة كل من الأهلي والاتحاد السكندري الذي يستهل مشواره غدا الإثنين.

أما الأهلي فيلعب مباراته المقبلة أمام الاتحاد الليبي غدا الإثنين في الرابعة والنصف عصرا.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب البطولة تسع مرات سابقة آخرهم نسختي 2018 و2019.

أما الأهلي فوصل نهائي آخر نسختين إذ حصد لقب 2021 ووصافة نسخة 2022.