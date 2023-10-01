أبو الوفا: سنفحص شكوى إنبي للمشاركة في السوبر.. والوضع المالي صعب في الاتحاد

شدد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مصر لم تكن لديها النية في التقدم لاستضافة كأس الأمم الإفريقي بنخستيها المقبلتين.

وقال أبو الوفا عبر قناة النهار: "اتحاد الكرة سيفحص شكوى إنبي ويتم البت فيها ولكن القصة لا يوجد بها مجال للنقاش وسيكون هناك لائحة شاملة للبطولة لكأس السوبر توضح كل شيء يتعلق بالبطولة".

وتابع "ميكالي من المفترض أن يتواجد كمشرف على منتخب 2005 حتى الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية قبل أن يتولى تدريب المنتخب بشكل نهائي".

واستمر "اتحاد الكرة يحاول سباق الزمن من أجل ظهور التحكيم بأبهى صوره وشخصيا أنا راضي عن أداء لجنة التحكيم بقيادة فيتور بيريرا وفي النهاية خطأ الحكم وارد طالما لم يكن متعمدا".

وأضاف "الوضع الحالي داخل الاتحاد صعب جدا بسبب مصاريف الاتحاد وتشغيله والمنتخبات الوطنية، المصاريف أكبر بكثير من الإيرادات".

وشدد "لم يكن لدى اتحاد الكرة أي رغبة في التقدم لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 أو 2027".

وأتم "اتحاد الكرة لم ينقط لحظة عن مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة الأعداد الجماهيرية ونرى أن كل فترة تكون أفضل ونأمل أن تعود الملاعب بالسعة الكاملة".