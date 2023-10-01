بعد التسبب في إصابته.. ناتشو يعتذر للاعب جيرونا

قدم ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد اعتذاره لكريستيان بورتو لاعب جيرونا بعد تدخله العنيف ضده خلال مواجهة الفريقين.

ناتشو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وحقق ريال مدريد الفوز على جيرونا بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة الـ 90 تدخل ناتشو بشكل قوي على بورتو تسبب في طرده وإصابة لاعب جيرونا.

وكتب ناتشو عبر حسابه على إنستاجرام: "أريد أن أقدم اعتذاري لكريستيان بورتو على التصرف غير المقصود في المباراة، اليوم وطوال مسيرتي لم أقصد إيذاء أي شخص، آمل أن تتعافى بشكل جيد وبسرعة".

وسيغيب ناتشو لثلاث مباريات على الأقل بسبب الطرد مما يضع ريال مدريد في مأزق بوجود أنطونيو روديجر حاليا فقط كقلب دفاع.

ويعاني ريال مدريد من إصابة دافيد ألابا وإدير ميليتاو.

واستعاد ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.