يد - دودو يحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 13:02

كتب : FilGoal

أحمد هشام دودو - مصر - فرنسا - طوكيو 2020

حصد أحمد هشام "دودو" لاعب مونبيلييه الفرنسي جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

دودو تألق وقاد فريقه لتحقيق أول فوز بدوري الأبطال هذا الموسم، حين سجل 9 أهداف من 10 تسديدات أمام ويسلا بلوك البولندي.

قبل أيام، اختير دودو ضمن فريق الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

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كما اختير ضمن فريق الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، التي حصد جائزة الأفضل فيها.

يذكر أن دودو يلعب موسمه الأول من مونبيلييه الذي انتقل له من نيم الفرنسي.

مونبيلييه وصيف الموسم الماضي يحتل المركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط، ويمكنه الارتقاء للصدارة لو انتصر على سيسون ريين يوم الأحد.

الصدارة يتواجد فيها حاليا فريق نيم الذي يضم الثنائي المصري محمد سند ومهاب سعيد، برصيد 8 نقاط من 4 انتصارات في 4 مباريات.

أما على صعيد دوري الأبطال، فقد خسر مونبيلييه من برشلونة الإسباني وفيزبريم المجري، الذي يضم الثنائي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع، قبل أن ينتصر على ويسلا بلوك البولندي.

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