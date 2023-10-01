يد - دودو يحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

حصد أحمد هشام "دودو" لاعب مونبيلييه الفرنسي جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

دودو تألق وقاد فريقه لتحقيق أول فوز بدوري الأبطال هذا الموسم، حين سجل 9 أهداف من 10 تسديدات أمام ويسلا بلوك البولندي.

قبل أيام، اختير دودو ضمن فريق الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

كما اختير ضمن فريق الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، التي حصد جائزة الأفضل فيها.

9 goals and a vital win for the first points of the season! @mhbofficiel 💥🔥 𝘼𝙝𝙢𝙚𝙙 𝙃𝙚𝙨𝙝𝙖𝙢 𝙀𝙡𝙨𝙖𝙮𝙚𝙙 𝙈𝙤𝙝𝙖𝙢 🌟 | MVP Round 3 | #ehfcl #CLM #DareToRise pic.twitter.com/zhZNoD4GeO — EHF Champions League (@ehfcl) October 1, 2023

يذكر أن دودو يلعب موسمه الأول من مونبيلييه الذي انتقل له من نيم الفرنسي.

مونبيلييه وصيف الموسم الماضي يحتل المركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط، ويمكنه الارتقاء للصدارة لو انتصر على سيسون ريين يوم الأحد.

الصدارة يتواجد فيها حاليا فريق نيم الذي يضم الثنائي المصري محمد سند ومهاب سعيد، برصيد 8 نقاط من 4 انتصارات في 4 مباريات.

أما على صعيد دوري الأبطال، فقد خسر مونبيلييه من برشلونة الإسباني وفيزبريم المجري، الذي يضم الثنائي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع، قبل أن ينتصر على ويسلا بلوك البولندي.

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