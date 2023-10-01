الشريعي يكشف تفاصيل احتجاج إنبي على لوائح كأس السوبر المصري

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن أسباب مطالبة فريقه بالمشاركة في كأس السوبر بنسخته الجديدة بغض النظر عن نتيجة مباراته ضد الأهلي في كأس مصر.

أرسل مجلس إدارة إنبي خطابا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية أعرب فيه عن رفضه لمشاركة فيوتشر بدلا منه في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال حال خسارته ضد الأهلي في نصف نهائي كأس مصر.

وقال الشريعي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: " هدف إنبي ليس الحصول على مقعد فيوتشر في كأس السوبر بل أن نضمن مقعدنا بمعايير، هدف إنبي ليس الحصول على مقعد فيوتشر في كأس السوبر بل أن نضمن مقعدنا بمعايير.".

وتابع "لا يجب أن تُصدر لائحة لمدة شهرين أو 3 أشهر، بل يجب أن تكون صالحة لـ 3-4 سنوات".

وواصل "دوري حماية النادي وحقوقه ولاعبيه، ولن أتنازل عنه نتحدث عن موقفنا في المشاركة بكأس السوبر من خلال معيار وليس نتائج، فيوتشر في المربع الذهبي للدوري، ونحن أيضا في المربع الذهبي للسوبر، فعلي أي أساس يشارك فيوتشر على حساب إنبي إذا خسرنا من الأهلي".

وأضاف "إذا فزت على الأهلي لن يكون لي مركز لأن كأس مصر مثلما يقول اتحاد الكرة بأن بطولة كأس مصر ليس لها ترتيب، إذا أنهى فيوتشر الدوري ثالثا سأجد مبررا لذلك، لكننا متساويان كلانا الرابع في الدوري والكأس".

وواصل "إذا أراد الاتحاد إقامة بطولة السوبر من أجل الحصول على مكاسب مالية فعليه ضم بطل الدوري والكأس بالإضافة لناديين جماهيريين".

وعن مواعيد مباريات فريقه بالدوري قال: "هناك عدم تكافؤ فرص، وعندما لا تستطيع فعل ذلك في بداية الدوري بأول 4 جولات فهناك خطأ ما".

وأردف طلائع الجيش لعب أول مباراة له في السابعة مساءً ثم الثانية في الرابعة عصرا وسيخوض مباراته في الجولة الثالثة في السابعة مساءً".

وكشف "هناك برنامج بإمكانك شراءه تضع فيه أسماء الفرق والمواعيد وسيحدد لك كامل المواعيد والمباريات والمؤجلات أيضا".

وأتم "إنبي خاض مباراتين في الرابعة عصرا، وفي الجولة المقبلة سنخوض لقاء ضد بيراميدز في السابعة مساءً بنفس توقيت مباراة الأهلي والإسماعيلي، المعيار ليس منضبطا، من المفترض أن تقام مباراة في الرابعة عصرا وأخرى في السابعة لأن الكل سيشاهد الأهلي وليس إنبي".

وتنص لوائح بطولة السوبر المستحدثة على مشاركة بطل الدوري (الأهلي) وبيراميدز (وصيف الدوري) وبطل كأس الرابطة الأندية (سيراميكا كليوباترا) وبطل كأس مصر.

وبما إن الزمالك موقوف من المشاركة في البطولة لاعتذاره عنها الموسم الماضي فيحتاج إنبي للفوز على الأهلي في نصف النهائي ليضمن مقعده في البطولة، أما في حال خسارته فسوف يشارك فيوتشر بصفته رابع الدوري.

كما أعرب النادي البترولي عن استغرابه من إقامة نصف النهائي الأول بينه وبين الأهلي في شهر أكتوبر، فيما يخوض الزمالك وبيراميدز نصف النهائي الثاني في شهر نوفمبر.

هذا فضلا عن امتعاضه من خوضه لمبارياته في الدوري في الرابعة عصرا مع خوضها خارج ملعبه في أول جولتين.

وتجدر الإشارة إلى أن إنبي خاض مباراته الأولى في الدوري خارج ملعبه ضد الداخلية، ثم واجه طلائع الجيش في ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية.