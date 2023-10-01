رومانو: بواتنج قريب من العودة إلى بايرن ميونيخ
الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 12:27
كتب : FilGoal
اقترب جيروم بواتنج من العودة لبايرن ميونيخ من جديد وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.
جيروم بواتنج
النادي : أولمبيك ليون
رومانو أشار إلى أن بواتنج أصبح قريبا من التوقيع مع بايرن ميونيخ خلال الفترة الحالية في صفقة انتقال حر لدعم دفاع الفريق.
بواتنج لا يلعب مع أي فريق منذ نهاية الموسم الماضي لذلك يحق له التوقيع مع أي فريق حتى بعد نهاية فترة الانتقالات.
المحطة الأخيرة لبواتنج كانت مع فريق ليون الفرنسي والذي لعب لمدة موسمين ورحل نهاية تعاقده.
صاحب الـ 35 سبق وأن لعب لمدة 10 سنوات مع بايرن ميونيخ.
وتوج بواتنج مع بايرن ميونيخ بالدوري الألماني 9 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس العالم للأندية مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس ألمانيا 5 مرات وكأس السوبر الألماني 5 مرات.
كما توج بواتنج بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا.
نرشح لكم
مونزا يضم بابو جوميز بطل العالم تجربة احترافية جديدة.. أحمد نادر السيد يتمم انتقاله لصفوف باوك اليوناني أرسنال يستخدم ورقة نكيتياه للتغلب على تشيلسي في صفقة توني تقرير: أرسنال يستهدف ضم واتكينز في يناير كعضو مجلس إدارة.. بدر بانون يعود إلى الرجاء ليفربول يجدد تعاقد تسيميكاس الاتفاق السعودي يوافق على انضمام لينجارد لتدريباته لمدة شهر ماركا: دي خيا رفض عروضا سعودية.. والتفكير في الاعتزال وارد
أخر الأخبار
كلوب يوضح إصابة جاكبو 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي