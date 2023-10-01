رومانو: بواتنج قريب من العودة إلى بايرن ميونيخ

اقترب جيروم بواتنج من العودة لبايرن ميونيخ من جديد وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

جيروم بواتنج النادي : أولمبيك ليون بايرن ميونيخ

رومانو أشار إلى أن بواتنج أصبح قريبا من التوقيع مع بايرن ميونيخ خلال الفترة الحالية في صفقة انتقال حر لدعم دفاع الفريق.

بواتنج لا يلعب مع أي فريق منذ نهاية الموسم الماضي لذلك يحق له التوقيع مع أي فريق حتى بعد نهاية فترة الانتقالات.

المحطة الأخيرة لبواتنج كانت مع فريق ليون الفرنسي والذي لعب لمدة موسمين ورحل نهاية تعاقده.

صاحب الـ 35 سبق وأن لعب لمدة 10 سنوات مع بايرن ميونيخ.

وتوج بواتنج مع بايرن ميونيخ بالدوري الألماني 9 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس العالم للأندية مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس ألمانيا 5 مرات وكأس السوبر الألماني 5 مرات.

كما توج بواتنج بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا.