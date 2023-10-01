مواعيد مباريات الأحد 1 أكتوبر - الدوريات الأوروبية.. والبطولة العربية للسلة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 10:37

كتب : FilGoal

تشيلسي

تستأنف اليوم مباريات الجولة بالدوريات الأوروبية الكبرى، كما تنطلق البطولة العربية لأندية كرة السلة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

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نوتينجهام × برينتفورد.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

فولهام × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ألميريا × غرناطة.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال بيتيس × فالنسيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

ألتيتكو مدريد × قادش.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

بولونيا × إمبولي.. 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

أودينيزي × جنوى.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

أتالانتا × يوفنتوس.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

روما × فروزينوني.. 9:45 - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

دارمشتات × فيردر بريمين.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

فرايبورج ×أوجسبورج.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الفرنسي

ريمس × ليون.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

لو هافر × ليل.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

تولوز × ميتز.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نيس × بريست.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

لوريان × مونبلييه.. 6:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

رين × نانت.. 9:44 مساء - بي إن سبورتس 4.

البطولة العربية لأندية كرة السلة

الأهلي × دجلة الجامعة.. 1:00 مساء.

دوري المحترفين المصري

غزل المحلة × حرس الحدود.. 4:00 مساء.

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مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي الدوري الإسباني البطولة العربية
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