مواعيد مباريات الأحد 1 أكتوبر - الدوريات الأوروبية.. والبطولة العربية للسلة

تستأنف اليوم مباريات الجولة بالدوريات الأوروبية الكبرى، كما تنطلق البطولة العربية لأندية كرة السلة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام × برينتفورد.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

فولهام × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ألميريا × غرناطة.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال بيتيس × فالنسيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

ألتيتكو مدريد × قادش.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

بولونيا × إمبولي.. 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

أودينيزي × جنوى.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

أتالانتا × يوفنتوس.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

روما × فروزينوني.. 9:45 - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

دارمشتات × فيردر بريمين.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

فرايبورج ×أوجسبورج.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الفرنسي

ريمس × ليون.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

لو هافر × ليل.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

تولوز × ميتز.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نيس × بريست.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

لوريان × مونبلييه.. 6:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

رين × نانت.. 9:44 مساء - بي إن سبورتس 4.

البطولة العربية لأندية كرة السلة

الأهلي × دجلة الجامعة.. 1:00 مساء.

دوري المحترفين المصري

غزل المحلة × حرس الحدود.. 4:00 مساء.

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