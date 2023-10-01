مواعيد مباريات الأحد 1 أكتوبر - الدوريات الأوروبية.. والبطولة العربية للسلة
الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 10:37
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة بالدوريات الأوروبية الكبرى، كما تنطلق البطولة العربية لأندية كرة السلة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي
نوتينجهام × برينتفورد.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
فولهام × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
ألميريا × غرناطة.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال بيتيس × فالنسيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.
ألتيتكو مدريد × قادش.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
بولونيا × إمبولي.. 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
أودينيزي × جنوى.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
أتالانتا × يوفنتوس.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
روما × فروزينوني.. 9:45 - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري الألماني
دارمشتات × فيردر بريمين.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
فرايبورج ×أوجسبورج.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الفرنسي
ريمس × ليون.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
لو هافر × ليل.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
تولوز × ميتز.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
نيس × بريست.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
لوريان × مونبلييه.. 6:05 مساء - بي إن سبورتس 4.
رين × نانت.. 9:44 مساء - بي إن سبورتس 4.
البطولة العربية لأندية كرة السلة
الأهلي × دجلة الجامعة.. 1:00 مساء.
دوري المحترفين المصري
غزل المحلة × حرس الحدود.. 4:00 مساء.
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