أوباما: جمهور الزمالك مختلف.. وشاركت مصابا أمام أرتا سولار

كشف يوسف إبراهيم "أوباما" عن مشاركته أمام أرتا سولار الجيبوتي مصابا في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد مباراة مثيرة وعودة مكتملة بعد التأخر في النتيجة أمام أرتا سولار الجيبوتي.

وفاز الزمالك على أرتا سولار بأربعة أهداف مقابل هدف بعدما تأخر في النتيجة أولا، في مباراة العودة لدور الـ32 من الكونفدرالية والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال أوباما عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "خضعت لأشعة قبل مباراة أرتا سولار وكنت لم أتعاف بشكل كامل من الإصابة والجهاز الفني كان يفضل إراحتي لكني طلبت منهم ضمي لقائمة الفريق".

وأضاف "في البداية كنت أشعر بالقلق بسبب اللعب قبل أن أتعافى بشكل كامل من الإصابة ولكني كنت سأشعر بالذنب في حالة عدم تأهل الفريق وعدم مشاركتي ولكن الحمد لله نجحنا في الانتصار".

وأردف "جمهور الزمالك يختلف عن أي جمهور آخر وهو اللاعب رقم واحد بالنسبة لنا، وفي الشوط الأول استمروا في تشجيعنا رغم التأخر في النتيجة وهذا لا يحدث كثيرا".

وأكمل "سنظل مع الزمالك حتى يعود من جديد لطريقه الصحيح ودورنا كلاعبين هو دعم النادي إلى أن تستقر الأمور".

وأتم تصريحاته "قادرون أن ننافس على لقب الدوري وطالما أنت كلاعب في الزمالك فيجب أن تنافس على كل البطولات وتلعب كل مباراة من أجل الفوز دون النظر لأي ظروف أو مبررات".