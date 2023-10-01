سوبر لاوتارو.. 35 دقيقة تكفي لرباعية إنتر ضد ساليرنتيانا

قاد البديل التاريخي لاوتارو مارتينيز إنتر لفوز كاسح على ساليرنتيانا بنتيجة 4-0 في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وسجل البديل الأرجنتيني 4 أهداف "سوبر هاتريك" ليصبح أول بديل يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإيطالي منذ موسم 1994-95.

وعاد إنتر للصدارة برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن ميلان.

فيما يواصل ساليرنتانا الموسم دون فوز حتى الآن وبداية متعثرة بخسارة رابعة وتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير.

وشارك لاوتارو في الدقيقة 55 بدلا من أليكسيس سانشيز.

وسجل أول أهدافه من مرتدة سريعة قادها رفقة الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 62.

وسجل ماتيوش ليجوسكي هدف التعادل في الدقيقة 66 لأصحاب الأرض لكن الهدف ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 77 حوّل عرضية نيكولو باريلا في شباك الحارس المكسيكي ميمو أوتشوا.

ثم أضاف الثالث له والهاتريك في الدقيقة 85 من علامة الجزاء.

واختتم رباعيته في الدقيقة 89 بتحويل عرضية كارلوس أجوستو في الشباك.

وارتفع رصيد لاوتارو في ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف بفارق 4 أهداف عن النيجيري فيكتور أوسيمين.

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