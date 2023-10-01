سوسيداد يحسم دربي الباسك بثلاثية على حساب بلباو

حسم ريال سوسيداد دربي إقليم الباسك بالفوز على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب ريال أرينا معقل نادي ريال سوسيداد.

تقدم روبين لو نورماند بالهدف الأول لسوسيداد في الدقيقة الـ 30 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف تاكيفوسا كوبو الهدف الثاني لسوسيداد في الدقيقة الـ 48 بعد تمريرة من عمر صادق لينفرد ويسجل في الشباك.

الهدف كان هو الخامس لكوبو في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي ليكون في المركز الثاني بقائمة الهدافين خلف جود بيلينجهام لاعب ريال ومناصفة مع روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة وألفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد.

وأنهى ميكيل أويارزابال ثلاثية سوسيداد في الدقيقة الـ 66 بعد أن تلقى تمريرة رائعة من مارتن زوبيميندي لينفرد ويمر من الحارس أوناي سيمون ويضع الكرة في المرمى.

الفوز رفع رصيد سوسيداد للنقطة الـ 15 في المركز الرابع بفارق نقطة عن بلباو الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 14 في المركز الخامس.