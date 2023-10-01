مصطفى شلبي يتعرض لحالة إغماء بسيطة عقب مباراة أرتا سولار

تعرض مصطفى شلبي لاعب الزمالك لحالة إغماء بسيطة عقب مباراة فريقه أمام أرتا سولار في الكونفدرالية الإفريقية.

مصطفى شلبي النادي : الزمالك الزمالك

وقال أحمد مجدي المدرب المساعد في الجهاز الفني للزمالك عبر قناة صدى البلد: "مصطفى شلبي تعرض لضيق تنفس عقب مباراة أرتا سولار وأسفر ذلك عن دخوله في حالة إغماء بسيطة".

وأضاف "وذلك بسبب الضغط الصعبي لكنه أصبح بخير سريعا".

وشارك مصطفى شلبي في فوز الزمالك على أرتا سولار برباعية مقابل هدف والتأهل لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد مباراة مثيرة وعودة مكتملة بعد التأخر في النتيجة أمام أرتا سولار الجيبوتي.

وفاز الزمالك على أرتا سولار بأربعة أهداف مقابل هدف بعدما تأخر في النتيجة أولا، في مباراة العودة لدور الـ32 من الكونفدرالية والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وخسر الزمالك مباراة الذهاب بهدفين دون رد وتأخر في العودة بهدف لتصبح النتيجة 3-0 لصالح أرتا سولار.

وأصبح الزمالك في حاجة لتسجيل 4 أهداف في المباراة للتأهل لدور المجموعات.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متأخرا بهدف ليصبح في حاجة إلى تسجيل 4 أهداف في الشوط الثاني وهو ما حدث بالفعل.

وسجل أهداف الأبيض كل من أوباما وشيكابالا وزيزو والمثلوثي.