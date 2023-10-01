كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثاني في بطولة إفريقيا للأندية أمام بي إم سي

حقق الأهلي ثاني فوز له في البطولة الإفريقية لكرة اليد رجال على بي إم سي الكونغولي بنتيجة 37-24.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بفوز الأهلي 20-10.

واستهل الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على فاب الكاميروني 33-18.

وتقام البطولة في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل.

ويأتي الأهلي على رأس المجموعة الأولى رفقة فرق جي إس كيه الكونغو الديمقراطية وفاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي وشبيبة سكيكدة الجزائري.

وحقق فريق الرجال لقب دوري الأبطال خمس مرات من قبل آخرها في نسخة 2016.

وجاءت قائمة رجال الأهلي كالآتي:

عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - إبراهيم المصري - راضي محمد - عبد الرحمن فيصل - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني - أحمد راضي - ياسر سيف - محسن رمضان - محمد لاشين - أحمد عادل - عمر كاستيللو - عمر سامي - أحمد سيسا - عبد العزيز إيهاب - محمود عبد العزيز "جدو"