خبر في الجول - 8 أكتوبر لن يكون الموعد النهائي لدفع غرامة كهربا.. واللاعب أمامه فترة أطول

أصبح محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي أمامه فترة أطول لدفع غرامة الاتحاد الدولي لكرة القدم الموقعه عليه لصالح نادي الزمالك.

محمود كهربا النادي : الأهلي الزمالك

وعلم FilGoal.com أن يوم 8 أكتوبر المقبل لن يكون التاريخ النهائي لدفع غرامة كهربا الموقعة ضده لصالح الزمالك.

وأن مهلة الشهرين بدأت من تاريخ تسلمه لحيثيات الحكم والتي تسلمها قبل قرابة 3 أسابيع، ليكون أمامه قرابه 5 أسابيع من الآن للدفع أو الاستئناف على الحكم.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم منحت كهربا لاعب الأهلي مهلة جديدة لسداد غرامة نادي الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الانضباط منحت كهربا مهلة لمدة شهرين من أجل سداد غرامة الزمالك وكذلك سداد فوائد التأخير على المبلغ المستحق للنادي الأبيض.

وتم إخطار كهربا أن أمامه مهلة لمدة 60 يوما بتاريخ 7 أغسطس الماضي لسداد الغرامة.

ولكن بعد التأكد من أن المهلة يتم حسابها بعد إخطار اللاعب بحيثيات الحكم فأصبح أمام كهربا المزيد من الوقت، وذلك بعدما تم إخطاره بالحيثيات قبل قرابة الثلاث أسابيع.

ووقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة مالية على كهربا قدرها مليوني دولار لصالح نادي الزمالك.

وتعرض كهربا للإيقاف لمدة 6 أشهر، انتهت في 11 يناير الماضي ليعود للعب بشكل مؤقت، ولكنه لا يزال ملزما بسداد الغرامة حتى لا يتعرض للإيقاف مجددا.