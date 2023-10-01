خبر في الجول - 8 أكتوبر لن يكون الموعد النهائي لدفع غرامة كهربا.. واللاعب أمامه فترة أطول

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 00:01

كتب : أحمد شوقي صلاح

كهربا

أصبح محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي أمامه فترة أطول لدفع غرامة الاتحاد الدولي لكرة القدم الموقعه عليه لصالح نادي الزمالك.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن يوم 8 أكتوبر المقبل لن يكون التاريخ النهائي لدفع غرامة كهربا الموقعة ضده لصالح الزمالك.

وأن مهلة الشهرين بدأت من تاريخ تسلمه لحيثيات الحكم والتي تسلمها قبل قرابة 3 أسابيع، ليكون أمامه قرابه 5 أسابيع من الآن للدفع أو الاستئناف على الحكم.

أخبار متعلقة:
حوار – حسين لبيب: فتوح سيجدد تعاقده وزيزو لن يرحل... وليعتزل كهربا لأنني سأحصل على حقي كاملا

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم منحت كهربا لاعب الأهلي مهلة جديدة لسداد غرامة نادي الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الانضباط منحت كهربا مهلة لمدة شهرين من أجل سداد غرامة الزمالك وكذلك سداد فوائد التأخير على المبلغ المستحق للنادي الأبيض.

وتم إخطار كهربا أن أمامه مهلة لمدة 60 يوما بتاريخ 7 أغسطس الماضي لسداد الغرامة.

ولكن بعد التأكد من أن المهلة يتم حسابها بعد إخطار اللاعب بحيثيات الحكم فأصبح أمام كهربا المزيد من الوقت، وذلك بعدما تم إخطاره بالحيثيات قبل قرابة الثلاث أسابيع.

ووقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة مالية على كهربا قدرها مليوني دولار لصالح نادي الزمالك.

وتعرض كهربا للإيقاف لمدة 6 أشهر، انتهت في 11 يناير الماضي ليعود للعب بشكل مؤقت، ولكنه لا يزال ملزما بسداد الغرامة حتى لا يتعرض للإيقاف مجددا.

كهربا الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أوباما: جمهور الزمالك مختلف.. وشاركت مصابا أمام أرتا سولار مصطفى شلبي يتعرض لحالة إغماء بسيطة عقب مباراة أرتا سولار إبراهيم عادل يغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة مدحت عبد الهادي: أوباما شارك أمام أرتا سولار وهو مصاب الأول في الكونفدرالية لـ 3 لاعبين.. أرقام من فوز الزمالك على أرتا سولار ريمونتادا بيضاء.. الزمالك يعود من بعيد ويهزم أرتا سولار برباعية ويتأهل لمجموعات الكونفدرالية انتهت الكونفدرالية - الزمالك (4)-(1) أرتا سولار.. الأبيض إلى دور المجموعات تشكيل الزمالك - عواد يحرس المرمى أمام أرتا سولار.. وعودة فتوح
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد ساعة | الكرة الإفريقية
أوباما: جمهور الزمالك مختلف.. وشاركت مصابا أمام أرتا سولار ساعة | الكرة المصرية
سوبر لاوتارو.. 35 دقيقة تكفي لرباعية إنتر ضد ساليرنتيانا ساعة | الكرة الأوروبية
سوسيداد يحسم دربي الباسك بثلاثية على حساب بلباو 2 ساعة | الدوري الإسباني
مصطفى شلبي يتعرض لحالة إغماء بسيطة عقب مباراة أرتا سولار 2 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثاني في بطولة إفريقيا للأندية أمام بي إم سي 2 ساعة | كرة يد
كلوب يرد على بيان لجنة الحكام: كيف يساعدنا ذلك الآن؟ 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - 8 أكتوبر لن يكون الموعد النهائي لدفع غرامة كهربا.. واللاعب أمامه فترة أطول 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 3 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك