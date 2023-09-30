أنشيلوتي: ناتشو يشعر بالحزن.. واستبدلت فينيسيوس لأتجنب المشكلات

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 23:49

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن ناتشو فيرنانديز لاعب فريقه يشعر بالحزن بسبب طرده في الدقيقة الأخيرة.

وحقق ريال مدريد الفوز على جيرونا خارج ملعبه بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فينيسيوس بخير وكنت أريده أن يشارك في فترة أكبر ولكنني فضلت تجنب المشاكل، هو لم يشارك لمدة شهر سابق ولكن قدم 70 دقيقة جيدين".

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وعن طرد ناتشو في الدقيقة الأخيرة بسبب تدخل العنيف ضد بورتو قال: "ناتشو دائما ما يتصرف بشكل جيد لذلك نحن نعتذر عما حدث ونتمنى ألا يكون لاعب جيرونا قد أصيب إصابة قوية".

واستمر "ناتشو يتفهم ما حدث وهو يشعر بالحزن بسبب ذلك".

وتابع "جعلنا فينيسيوس يذهب للأطراف بشكل أكبر ليتجنب الأدوار الدفاعية ولأن تشواميني كان قريبا من خط الدفاع لتفادي المرتدات وكان الأداء الدفاعي جيدا".

وعن مشاركة كامافينجا في مركز الظهير الأيسر قال: "فيرلان ميندي لم يلعب منذ مدة طويلة وفكرت في وضع فران جارسيا ولكن بسبب عدم إعادة فينيسيوس لمساعدة الدفاع وضعت كامافينجا لأنني كنت أحتاج تواجده بالخلف".

وعاد ريال مدريد لصدارة جدول الترتيب بوصوله للنقطة الـ 21 وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد جيرونا كارلو أنشيلوتي
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