كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في نادي بيراميدز مدة غياب إبراهيم عادل عن الملاعب بعد إصابته أمام الجيش الرواندي.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال المنيري عبر قناة أون تايم سبورتس: "إبراهيم عادل يغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة بكسر في الكاحل".

وأضاف "وبعد هذه الفترة سيعود إبراهيم عادل للتدريبات ومن ثم يتم تحديد موعد مشاركته في المباريات".

وأردف "إبراهيم عادل يعاني من إصابة بكسر في الكاحل وفقا لما كشفته الفحوصات الطبية التي خضع لها".

وغادر إبراهيم عادل مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي بسبب الإصابة وحل مصطفى فتحي بدلا منه.

واكتسح بيراميدز ضيفه الجيش الرواندي بنتيجة 6-1 في مباراة كان بطلها مصطفى فتحي الذي سجل "سوبر هاتريك" رباعية في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وسجل أهداف اللقاء: مصطفى فتحي (4) ومحمد الشيبي ووليد الكرتي، وسجل فيكتور مبوما هدف الضيوف الوحيد.

ويعد ذلك ثالث أكبر انتصار لـ بيراميدز في المشاركات القارية بعد هلال الساحل السوداني 7-0 ونواذيبو الموريتاني 6-0 وكلاهما في الكونفدرالية.