إبراهيم عادل يغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 23:32

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - بيراميدز - إبراهيم عادل

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في نادي بيراميدز مدة غياب إبراهيم عادل عن الملاعب بعد إصابته أمام الجيش الرواندي.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال المنيري عبر قناة أون تايم سبورتس: "إبراهيم عادل يغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة بكسر في الكاحل".

وأضاف "وبعد هذه الفترة سيعود إبراهيم عادل للتدريبات ومن ثم يتم تحديد موعد مشاركته في المباريات".

أخبار متعلقة:
طبيب بيراميدز: إصابة إبراهيم عادل بكسر في الكاحل.. وخطوة منتظرة فتح الله: بيراميدز تعرض لضغط مباريات كبير.. والتأهل لمجموعات الأبطال يضع علينا جهدا مضاعفا أول المتأهلين لمجموعات أبطال إفريقيا.. سوبر هاتريك مصطفى فتحي ينصر بيراميدز بسداسية

وأردف "إبراهيم عادل يعاني من إصابة بكسر في الكاحل وفقا لما كشفته الفحوصات الطبية التي خضع لها".

وغادر إبراهيم عادل مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي بسبب الإصابة وحل مصطفى فتحي بدلا منه.

واكتسح بيراميدز ضيفه الجيش الرواندي بنتيجة 6-1 في مباراة كان بطلها مصطفى فتحي الذي سجل "سوبر هاتريك" رباعية في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وسجل أهداف اللقاء: مصطفى فتحي (4) ومحمد الشيبي ووليد الكرتي، وسجل فيكتور مبوما هدف الضيوف الوحيد.

ويعد ذلك ثالث أكبر انتصار لـ بيراميدز في المشاركات القارية بعد هلال الساحل السوداني 7-0 ونواذيبو الموريتاني 6-0 وكلاهما في الكونفدرالية.

بيراميدز إبراهيم عادل
نرشح لكم
أوباما: جمهور الزمالك مختلف.. وشاركت مصابا أمام أرتا سولار مصطفى شلبي يتعرض لحالة إغماء بسيطة عقب مباراة أرتا سولار خبر في الجول - 8 أكتوبر لن يكون الموعد النهائي لدفع غرامة كهربا.. واللاعب أمامه فترة أطول مدحت عبد الهادي: أوباما شارك أمام أرتا سولار وهو مصاب الأول في الكونفدرالية لـ 3 لاعبين.. أرقام من فوز الزمالك على أرتا سولار ريمونتادا بيضاء.. الزمالك يعود من بعيد ويهزم أرتا سولار برباعية ويتأهل لمجموعات الكونفدرالية انتهت الكونفدرالية - الزمالك (4)-(1) أرتا سولار.. الأبيض إلى دور المجموعات تشكيل الزمالك - عواد يحرس المرمى أمام أرتا سولار.. وعودة فتوح
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد ساعة | الكرة الإفريقية
أوباما: جمهور الزمالك مختلف.. وشاركت مصابا أمام أرتا سولار ساعة | الكرة المصرية
سوبر لاوتارو.. 35 دقيقة تكفي لرباعية إنتر ضد ساليرنتيانا ساعة | الكرة الأوروبية
سوسيداد يحسم دربي الباسك بثلاثية على حساب بلباو 2 ساعة | الدوري الإسباني
مصطفى شلبي يتعرض لحالة إغماء بسيطة عقب مباراة أرتا سولار 2 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثاني في بطولة إفريقيا للأندية أمام بي إم سي 2 ساعة | كرة يد
كلوب يرد على بيان لجنة الحكام: كيف يساعدنا ذلك الآن؟ 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - 8 أكتوبر لن يكون الموعد النهائي لدفع غرامة كهربا.. واللاعب أمامه فترة أطول 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 3 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك