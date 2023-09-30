مدحت عبد الهادي: أوباما شارك أمام أرتا سولار وهو مصاب

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 22:51

كتب : FilGoal

الزمالك - أرتا سولار - أوباما - الجزيري

كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك عن مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" أمام أرتا سولار وهو مصاب.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد مباراة مثيرة وعودة مكتملة بعد التأخر في النتيجة أمام أرتا سولار الجيبوتي.

وفاز الزمالك على أرتا سولار بأربعة أهداف مقابل هدف بعدما تأخر في النتيجة أولا، في مباراة العودة لدور الـ32 من الكونفدرالية والتي أقيمت في استاد القاهرة.

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وشارك أوباما في الشوط الثاني أمام أرتا سولار وسجل هدفا وصنع آخر.

وقال عبد الهادي عبر قناة أون تايم سبورتس: "نحن من جعلنا مباراة أرتا سولار صعبة علينا وكان من السهل أن نخرج بنتيجة جيدة من لقاء الذهاب".

وأضاف "الخسارة بهدفين في الذهاب كانت نتيجة صعبة على الجمهور وعلينا ولم يتوقعها أحد".

وواصل "الشوط الأول الأداء كان غريبا والتوفيق غاب عن الفريق وكذلك ظهر التسرع على اللاعبين في إنهاء الهجمات وهذا ما كنا نحاول تداركه وقت التحضير للمباراة وأن نجعل اللاعبين يتحلوا بالهدوء من أجل تسجيل الهدف الأول".

وأردف "كان هناك بعض التوتر في الأداء بسبب الحضور الجمهوري الكبير والضغط على اللاعبين في المباراة ومع التأخر في النتيجة".

وأفصح "أوباما يعاني من شد خفيف في العضلة الأمامية والجهاز الفني استبعده من المباراة لكنه أصر على التواجد وجلس على مقاعد البدلاء ووقت الحاجة له شارك وكان من أسباب الفوز والتأهل".

وأتم تصريحاته "جمهور الزمالك هو رقم 1 دائما وهو الداعم الأول للفريق".

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