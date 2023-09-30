الأول في الكونفدرالية لـ 3 لاعبين.. أرقام من فوز الزمالك على أرتا سولار

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 22:29

كتب : FilGoal

الزمالك - أرتا سولار

شهدت مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي العديد من الأرقام بعد فوز الأبيض وتأهله لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد مباراة مثيرة وعودة مكتملة بعد التأخر في النتيجة أمام أرتا سولار الجيبوتي.

وفاز الزمالك على أرتا سولار بأربعة أهداف مقابل هدف بعدما تأخر في النتيجة أولا، في مباراة العودة لدور الـ32 من الكونفدرالية والتي أقيمت في استاد القاهرة.

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وخسر الزمالك مباراة الذهاب بهدفين دون رد وتأخر في العودة بهدف لتصبح النتيجة 3-0 لصالح أرتا سولار.

وأصبح الزمالك في حاجة لتسجيل 4 أهداف في المباراة للتأهل لدور المجموعات.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متأخرا بهدف ليصبح في حاجة إلى تسجيل 4 أهداف في الشوط الثاني وهو ما حدث بالفعل.

وسجل أهداف الأبيض كل من أوباما وشيكابالا وزيزو والمثلوثي.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأرقام بعد فوز الزمالك.

تأهل الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه.

الزمالك يشارك في بطولة الكونفدرالية للمرة الرابعة في تاريخه، منهم 3 مرات تأهل للمجموعات سواء بالنظام القديم أو الجديد.

ومرة لم يتأهل لدور المجموعات، وفاز باللقب في مرة عام 2019.

أول هدف في الكونفدرالية

وصل شيكابالا إلى الهدف الإفريقي رقم 12 له مع الزمالك.

ويعد هدف شيكابالا في المباراة هو الأول له في الكونفدرالية مع الزمالك.

ومن قبله سجل 11 هدفا مع الأبيض في دوري أبطال إفريقيا.

ثاني أهدافه مع الأبيض

الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي سجل هدفه الثاني بقميص نادي الزمالك.

هدف المثلوثي الأول جاء في شباك بروكسي بكأس مصر، والثاني سجله في أرتا سولار في بطولة الكونفدرالية.

الهدف الإفريقي التاسع

يوسف أوباما وصل إلى الهدف رقم 9 له مع الزمالك في بطولات إفريقيا.

وذلك بواقع 4 أهداف في دوري أبطال إفريقيا ومثلهم في الكونفدرالية، وهدف في السوبر الإفريقي.

الأول في الكونفدرالية

زيزو أيضا سجل أول أهدافه مع الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية وهو الهدف الإفريقي السابع له مع الزمالك.

وسبق وسجل زيزو 6 أهداف مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك أرتا سولار الكونفدرالية زيزو شيكابالا
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