بايرن ميونيخ يتعادل مع لايبزج ويفرط في الصدارة

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 22:17

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

تعادل بايرن ميونيخ مع لايبزج بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة السادسة من الدوري الألماني.

سجل ثنائية لايبزج كل من لويس أوبيندا وكاستيلو لوكيبا، بينما سجل هاري كين وليروي ساني وهاري كين وليروي ساني.

التعادل رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 14 في المركز الثالث ليفقد الصدارة لصالح ليفركوزن صاحب الـ 16 نقطة.

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كما ارتفع رصيد لايبزج للنقطة الـ 13 في المركز الخامس.

تقدم أوبيندا بالهدف الأول للايبزج في الدقيقة الـ 20 بالهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد 6 دقائق أضاف لوكيبا الهدف الثاني بمتابعة لرأسية أوبيندا.

في الشوط الثاني قلص هاري كين الفارق بالهدف الأول لبايرن في الدقيقة الـ 57 من ركلة جزاء.

وأكمل ساني العودة بانفراد بالمرمى مستغلا تمريرة من موسيالا ليسجل الهدف الثاني.

وسيلعب بايرن ميونيخ مباراته المقبلة ضد فرايبورج على ملعب أليانز أرينا، بينما سيلعب لايبزج ضد بوخوم.

لايبزج بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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