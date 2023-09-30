كلوب: فخور بالفريق كثيرا اليوم.. رأيت أحداثا غير عادلة وقرارات مجنونة

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول فخره بما قدمه لاعبي فريقه رغم الخسارة من توتنام.

وخسر ليفربول في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع أمام توتنام بنتيجة 2-1. (طالع التفاصيل)

وقال يورجن كلوب عبر سكاي سبورتس: "أنا فخور بالفريق كثيرا اليوم، لم أر من قبل مباراة مثل تلك الأحداث غير عادلة، وقرارات مجنونة"

وأضاف "سجلنا هدفا عكسيا، الأمر صعبا للغاية لكنني فخور بالفريق، الطرد الأول، كورتيس وصل للكرة ثم اللاعب. ليست تدخل سيء".

وأكمل "الأمر يبدو مختلفا بالتصوير البطيء، يبدو كأنه تدخل على قدمه مباشرة، لا توفيق في ذلك".

وأردف "الإنذار الأول لجوتا ليس صحيحا، ومن ثم تحصل على الثاني ودافعنا بـ 8 لاعبين بشكل مخادع".





























































وواصل "ما رأيته اليوم هو لاعبين جاهزين ذهنيا، قاتلوا. وخاصة الليلة".

وعن هدف ماتيب العكسي أجاب قائلا: "الأمر يبدو كأنه مُقدرا أو شخص وضع قدمه هناك، دافع بشكل أكثر من رائع اليوم، وضع قدمه لكنها سكنت الشباك، هذا أسوأ شيء في الحياة، هذا هو ما في الأمر".

وأتم عن هدف ليفربول الملغي: "ليس تسللا عندما تراه، رسموا خطوطا خاطئة، ولم يعتمدوا على اللحظة المناسبة عندما خرجت الكرة من قدم صلاح. من الصعب التعامل مع هذا الأمر".

وأكمل ليفربول اللقاء بـ 9 لاعبين في آخر 20 دقيقة.