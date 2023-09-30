كلوب: فخور بالفريق كثيرا اليوم.. رأيت أحداثا غير عادلة وقرارات مجنونة

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 22:14

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول فخره بما قدمه لاعبي فريقه رغم الخسارة من توتنام.

وخسر ليفربول في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع أمام توتنام بنتيجة 2-1. (طالع التفاصيل)

وقال يورجن كلوب عبر سكاي سبورتس: "أنا فخور بالفريق كثيرا اليوم، لم أر من قبل مباراة مثل تلك الأحداث غير عادلة، وقرارات مجنونة"

أخبار متعلقة:
لدغة عكسية في +96.. توتنام يُسقط ليفربول بـ 9 لاعبين التشكيل - صلاح أساسي مع ليفربول وتوتنام بالقوة الضاربة بيع جزء من أسهم ليفربول لصالح صندوق أمريكي من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول

وأضاف "سجلنا هدفا عكسيا، الأمر صعبا للغاية لكنني فخور بالفريق، الطرد الأول، كورتيس وصل للكرة ثم اللاعب. ليست تدخل سيء".

وأكمل "الأمر يبدو مختلفا بالتصوير البطيء، يبدو كأنه تدخل على قدمه مباشرة، لا توفيق في ذلك".

وأردف "الإنذار الأول لجوتا ليس صحيحا، ومن ثم تحصل على الثاني ودافعنا بـ 8 لاعبين بشكل مخادع".

وواصل "ما رأيته اليوم هو لاعبين جاهزين ذهنيا، قاتلوا. وخاصة الليلة".

وعن هدف ماتيب العكسي أجاب قائلا: "الأمر يبدو كأنه مُقدرا أو شخص وضع قدمه هناك، دافع بشكل أكثر من رائع اليوم، وضع قدمه لكنها سكنت الشباك، هذا أسوأ شيء في الحياة، هذا هو ما في الأمر".

وأتم عن هدف ليفربول الملغي: "ليس تسللا عندما تراه، رسموا خطوطا خاطئة، ولم يعتمدوا على اللحظة المناسبة عندما خرجت الكرة من قدم صلاح. من الصعب التعامل مع هذا الأمر".

وأكمل ليفربول اللقاء بـ 9 لاعبين في آخر 20 دقيقة.

وارتقى توتنام للمركز الثاني برصيد 17 نقطة ودون خسارة فقط بالتساوي مع أرسنال.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة تراجع بها للمركز الرابع.

ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي يورجن كلوب جويل ماتيب
نرشح لكم
انتخابات الزمالك - عمر هريدي: سنحجز على أموال كهربا إذا لم يسدد الغرامة رئيس بلدية المحلة: مبادلة أكيم مقابل سامسون مع الزمالك؟ "خليه قاعد أحسن" خالد جلال: هذه ميزة فاركو.. وحقيقة انتظار الزمالك انتخابات الزمالك - شريف إسلام يرد عبر في الجول على علاقته بمرتضى.. ورفض ضم أفشة وشريف انتخابات الزمالك - "دعم بشكل تام".. أحمد سليمان يصدر بيانا بشأن استبعاد المندوه يوسف حسن يعلن نهاية أزمته مع الزمالك سيراميكا كليوباترا يحصل على الموافقة لخوض مبارياته في استاد السويس عبد الواحد: هناك تحامل كبير من التحكيم ضد الزمالك.. وما فعله عبد المجيد غير مقبول
أخر الأخبار
الدوري الإفريقي - نقل مباراة مازيمبي والترجي إلى ملعب سيمبا والأهلي 4 ساعة | الكرة الإفريقية
حازم إمام: صلاح يفعل الكثير ولا يجب أن يخرج ليقول.. ونتواصل مع سيراليون وجيبوتي للعب في مصر 4 ساعة | منتخب مصر
انتخابات الزمالك - العتال: فرصي أكبر من هشام نصر.. ولذلك السبب رفضت دخول القائمة الموحدة 4 ساعة | الكرة المصرية
طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل حالة تريزيجيه وعلي جبر بعد مباراة الجزائر 4 ساعة | منتخب مصر
انتخابات الزمالك - عمر هريدي: سنحجز على أموال كهربا إذا لم يسدد الغرامة 4 ساعة | الدوري المصري
رونالدو يسجل ثنائية جديدة في فوز كبير للبرتغال.. وانتصار مهم لـ هولندا على اليونان 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدير المنتخب: مصر لعبت ضد الجزائر بشكل أفضل بعد الطرد.. وصلاح شخص قيادي 4 ساعة | منتخب مصر
تصفيات يورو 2024 – إلغاء مباراة بلجيكا ضد السويد بسبب قتل مشجعين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة