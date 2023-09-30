توقفت المغامرة.. ريال مدريد يستعيد الصدارة ويلحق الهزيمة الأولى بـ جيرونا
السبت، 30 سبتمبر 2023 - 21:45
كتب : FilGoal
حقق ريال مدريد الفوز على جيرونا بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
سجل ثلاثية ريال مدريد في المباراة كل من خوسيلو وجود بيلينجهام وأوريلين تشواميني.
بالفوز عاد ريال مدريد للصدارة من جديد برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.
وتوقفت مغامرة جيرونا الذي تصدر جدول الترتيب لمدة جولة قبل أن يتعرض للهزيمة الأولى في الدوري ضد ريال مدريد.
بالفوز تمكن كارلو أنشيلوي مدرب ريال مدريد من تحقيق الفوز على جميع الـ 27 فريقا الذين واجههم في الدوري الإسباني.
التشكيل
عاد جود بيلينجهام وفينيسيوس للتشكيل الأساسي لريال مدريد.
صراع الصدارة ⬆
🔴 عودة فينيسيوس جونيور في تشكيل ريال مدريد لمواجهة جيرونا#السبت_الكروي pic.twitter.com/44H10hlH1h— FilGoal (@FilGoal) September 30, 2023
أحداث المباراة
كاد جيرونا أن يتقدم بعد ثلاث دقائق عن طريق مينانجيل هيريرا برأسية ولكن كرته جاءت فوق المرمى.
وتقدم خوسيلو بالهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة الـ 17 مستغلا عرضية رائعة من بيلينجهام ليقابل الكرة بقدمه في الشباك.
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خوسيلو يفتتح النتيجة لريال مدريد بعد عرضية محكمة من بيلينغهام #الدوري_الإسباني #جيرونا_ريال_مدريد #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/tlF4d1DvxP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2023
وأضاف تشواميني الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21 برأسية مستغلا ركنية نفذها توني كروس.
وأهدر بيلينجهام فرصة تسجيل الثالث من انفراد بالمرمى بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب.
وتألق كيبا مع بداية الشوط الثاني في التصدي لرأسية من دافيد لوبيز.
وشهدت الدقيقة الـ 67 خروج فينيسيوس جونيور ودخول رودريجو في الدقيقة الـ 67.
وعاد بيلينجهام للتسجيل في الدقيقة الـ 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من فيديريكو فالفيردي.
هدف بيلينجهام جعله الأكثر مساهمة في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي برفقة روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة بالمساهمة في 8 أهداف لكل منهم.
وشهدت الدقيقة الـ 93 طرد ناتشو فيرنانديز بعد تدخل قوي ضد كريستيان ستواني.
طرد ناتشو قد يضع ريال مدريد في مشكلة بالمباراة المقبلة بسبب وجود أنطونيو روديجير وحيدا حاليا بسبب إصابة دافيد ألابا.
وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد أوساونا على ملعب سانتياجو برنابيو.