توقفت المغامرة.. ريال مدريد يستعيد الصدارة ويلحق الهزيمة الأولى بـ جيرونا

حقق ريال مدريد الفوز على جيرونا بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية ريال مدريد في المباراة كل من خوسيلو وجود بيلينجهام وأوريلين تشواميني.

بالفوز عاد ريال مدريد للصدارة من جديد برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وتوقفت مغامرة جيرونا الذي تصدر جدول الترتيب لمدة جولة قبل أن يتعرض للهزيمة الأولى في الدوري ضد ريال مدريد.

بالفوز تمكن كارلو أنشيلوي مدرب ريال مدريد من تحقيق الفوز على جميع الـ 27 فريقا الذين واجههم في الدوري الإسباني.

التشكيل

عاد جود بيلينجهام وفينيسيوس للتشكيل الأساسي لريال مدريد.

صراع الصدارة ⬆ 🔴 عودة فينيسيوس جونيور في تشكيل ريال مدريد لمواجهة جيرونا#السبت_الكروي pic.twitter.com/44H10hlH1h — FilGoal (@FilGoal) September 30, 2023

أحداث المباراة

كاد جيرونا أن يتقدم بعد ثلاث دقائق عن طريق مينانجيل هيريرا برأسية ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

وتقدم خوسيلو بالهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة الـ 17 مستغلا عرضية رائعة من بيلينجهام ليقابل الكرة بقدمه في الشباك.

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وأضاف تشواميني الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21 برأسية مستغلا ركنية نفذها توني كروس.

وأهدر بيلينجهام فرصة تسجيل الثالث من انفراد بالمرمى بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب.

وتألق كيبا مع بداية الشوط الثاني في التصدي لرأسية من دافيد لوبيز.

وشهدت الدقيقة الـ 67 خروج فينيسيوس جونيور ودخول رودريجو في الدقيقة الـ 67.

وعاد بيلينجهام للتسجيل في الدقيقة الـ 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من فيديريكو فالفيردي.

هدف بيلينجهام جعله الأكثر مساهمة في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي برفقة روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة بالمساهمة في 8 أهداف لكل منهم.

وشهدت الدقيقة الـ 93 طرد ناتشو فيرنانديز بعد تدخل قوي ضد كريستيان ستواني.

طرد ناتشو قد يضع ريال مدريد في مشكلة بالمباراة المقبلة بسبب وجود أنطونيو روديجير وحيدا حاليا بسبب إصابة دافيد ألابا.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد أوساونا على ملعب سانتياجو برنابيو.